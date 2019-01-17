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虐童事件頻傳！警署稱結合醫療體系 建防護網守護兒少

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▲警政署稱將結合地區醫療機構建立家暴兒少守護網路。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署稱將結合地區醫療機構建立家暴兒少守護網路。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

由於近來虐童案件頻傳，警政署表示：根據大數據統計，兒少受虐案件大都由醫院發現通報，警政署早在18年11月2日便與長庚醫院即攜手規劃推動「醫警合作守護兒少」方案，以強化第一線警察同仁辨識兒虐案件專業能力及統一執勤技巧。目前全國警察機關並與107處醫療院所建立聯繫窗口，加速兒虐案件通報，以利員警即時啟動偵辦調查，保全證據，讓施虐者無所遁形。

警政署也強調，醫警合作是在家暴傷痛已然發生，警呼籲鄰里間要發揮守望精神，主動通報警方，警政署希望藉此警察能夠第一時間介入與協助。警政署表示：除與醫療院所加強警醫聯繫外，並透過員警以下列表準作業程序，極力防止家庭暴力及兒虐案件發生。

▲警政署稱將結合地區醫療機構建立家暴兒少守護網路。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署稱將結合地區醫療機構建立家暴兒少守護網路。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署詳列而紹受虐案件基層警力工作方向如下：

一、對家暴施暴者約制告誡，及查訪毒品人口等高風險族群子女受照顧情形。
二、透過社區治安座談會議等活動，加強與社區居民之橫向聯繫，主動發掘受暴案件。
三、藉由村里鄰長及社區熱心人士，掌握社區高風險家庭，主動了解危險因子及狀況，並轉介社福單位妥適處理。

警政署說：兒虐案件的防治及兒少安全的保護，除了政府機關的努力外，也需全體社區民眾積極幫忙，希望民眾揚棄過往「別人家的事情不要管」錯誤觀念，民眾若發生居家環境周遭有疑似家暴、兒虐情事，立即撥打110或113通報！希望民眾把熱情投注在住居環境關懷防護上，就有可能讓更多家庭免於危害。

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關鍵字：警政署,虐童,醫警守護

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