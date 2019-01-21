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影／越女脫團賣淫3天「零進帳」　同鄉雞頭苛扣血汗錢

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張君豪／台北報導

去年12月觀宏專案越南觀光團免簽來台發生148人脫團逃逸事件，移民署出動所有外勤人員投入調查幕後接應人蛇，案件21日宣告偵破。移民署逮捕阮、鄭、梅姓兩男一女三名在台人蛇集團主嫌，接應這148人兔脫是以鄭姓越南裔華僑提供接送工具，把脫團者載往北中南各地給阮姓、梅姓主嫌配合的應召站、非法人力仲介公司打工或賣淫，三名在台主嫌都有越南血統，以依親、婚嫁的方式取得台灣身分證，卻看準觀宏專案優惠越南籍旅客免簽措施，以「假觀光真打工」方式吸引越南當地民眾來台淘金。

▲▼越南落跑團。移民署查緝觀宏專案人蛇集團。中間為阮嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲越南落跑團。移民署查緝觀宏專案人蛇集團。中間為阮嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼越南落跑團。脫團旅客在越南以通訊軟體與台灣「雞頭」接洽內容，人蛇集團還要求女子自拍露點照片。（圖／記者張君豪翻攝）

▲越南落跑團。脫團旅客在越南以通訊軟體與台灣「雞頭」接洽內容，人蛇集團還要求女子自拍露點照片。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署南區事務大隊長謝文忠21日下午在移民署破案記者會表示，觀宏專案兔脫接應的人蛇集團成員共11人，台灣籍嫌犯7人全數落網，越南籍犯嫌掌握身分者有4人，台方已把資料透過移民署駐越南秘書轉交給越南移民局、政府機構追查越南當地負責招募來台脫團打工的4名共犯。

移民署表示，該案發生後，移民署外勤人員調閱監視器畫面、掌握接送逃逸觀光客車行軌跡後，鎖定家住新北市樹林區的越南裔鄭姓華僑涉案（30歲），鄭嫌平常以開白牌車接客為生，他在人蛇集團中扮演車手頭的角色，負責招募4名司機開車率續接送這批多達148名來台越南客。

鄭嫌利用自己當職業司機身分，多次調度其他司機同業的私家車、廂型車接送這些觀光客到工作地點，同時也將其中一批在2018年12月23日入境的4名越南籍女子，送往同集團雞頭阮姓男子（34歲）手中賣淫，移民署追查發現，阮姓雞頭也是越南來台取得身分證的新住民，阮男曾來台當籍勞工，2015年來台灣娶台灣老婆後取得身分證定居，但移民署查出他長期供應外籍賣淫女給桃園、中壢地區的應召站。

最扯的是：專案小組查出，4名逃逸越南妹到阮姓雞頭旗下應召站賣淫，雙方約妥以每次1500到3千元價格賣淫，應召站抽頭約1千元，但4名越南妹工作3天卻一毛錢都沒賺到，阮姓雞頭剝削同胞作風引發越南妹反感，所以4人去年12月27日便向中壢警分局投案。移民署根據4女供詞加上落網鄭姓車頭指證，專案小組上周收網前往桃園市蘆竹區逮捕阮姓雞頭、並同步在新北市三重區逮捕涉案的梅姓女主嫌。

移民署方迄今逮捕該人蛇集團在台成員共7人，允諾將會儘速將剩餘逃逸越客尋回。根據移民署知情人士透露，邱豐光接任移民署署長一職時，內政部長徐國勇曾詢問邱：「希望你能在兩周內抓回一半的脫團旅客」，邱上任後每周均多次南下高雄市主持專案會議，所幸以多年從警外勤辦案經驗，順利達成使命。

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關鍵字：越南,逃脫旅客,人蛇集團,移民署

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