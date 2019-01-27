他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了...法官同意免除

▲陳姓男子因生母從小遺棄他未盡照顧扶養義務，台南地院判決免除他對生母的扶養義務。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

陳姓男子之母親得重病沒有收入，但陳男拒絕扶養她，竟打免除扶養義務官司，陳男向法官說他從小被遺棄在保母家，一直期待父母能來看他，但到小學後父母即沒出現，父母錯過他人生每一次重要時刻，連結婚都是由李姓保母夫妻主婚，陳母對此無隻字片語辯駁，法官認為陳母未盡照顧扶養，同意免除扶養義務。

陳男指出，陳父在他剛出生不久，就與小三另組家庭，陳母為了工作打拚，將陳男送到李姓保母家中，李姓夫妻原本沒有從事保母的工作，原育有一男一女，當時兒子到外地讀書，他們看著還在襁褓中的陳男，決定當他的保母，陳母也一次付清半年保母費。

原本陳男父母每個星期都會到李家看陳男，每次都會帶一些尿布、奶粉等嬰兒生活用品，減輕保母家負擔，陳男稍大一些後，偶爾也會接年幼的陳男出去玩，但從來沒有接回家過，但陳男每次都很期待父、母來看他。

陳母當初只付半年保母費，半年後陳母再也沒有付錢李姓保母，來看陳男的頻率也越來越少，李姓保母家認為陳母可能日子也不好過，沒有多加催促，把陳男當成自己的孩子養，但是陳男上了小學之後，陳男的父母就再也沒有來過。

李姓夫妻就這樣把陳男一路從襁褓養大成人，而陳男長大後疑因對生父母感到失望，也沒有與父母往來，但他出社會自立後，只要放假有空，還會回保母家探望李姓夫妻。

陳男結婚那年，也將保母夫妻視為父母，邀年邁的保母夫妻當的主婚人，當時李家也全家參與婚禮，為他祝福。直至李姓夫妻過世，但陳男的生母因為年邁重病，無收入來源，2018年找上了陳男求助，但陳男拒絕扶養生母，而打了這場免除扶養的民事官司。

法官傳喚李姓保母的女兒作證，並聽取陳男在庭上的訴說原委，對陳男所指述，陳母沈默沒有隻字片語之辯駁，法官認為陳母在兒子年幼時，沒有正當理由卻未盡照顧扶養義務，且僅探視陳男2次，依據民法1118條之一規定，免除陳男扶養生母的義務。