　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了...法官同意免除

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陳姓男子因生母從小遺棄他未盡照顧扶養義務，台南地院判決免除他對生母的扶養義務。（圖／記者林悅攝）

▲陳姓男子因生母從小遺棄他未盡照顧扶養義務，台南地院判決免除他對生母的扶養義務。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

陳姓男子之母親得重病沒有收入，但陳男拒絕扶養她，竟打免除扶養義務官司，陳男向法官說他從小被遺棄在保母家，一直期待父母能來看他，但到小學後父母即沒出現，父母錯過他人生每一次重要時刻，連結婚都是由李姓保母夫妻主婚，陳母對此無隻字片語辯駁，法官認為陳母未盡照顧扶養，同意免除扶養義務。

陳男指出，陳父在他剛出生不久，就與小三另組家庭，陳母為了工作打拚，將陳男送到李姓保母家中，李姓夫妻原本沒有從事保母的工作，原育有一男一女，當時兒子到外地讀書，他們看著還在襁褓中的陳男，決定當他的保母，陳母也一次付清半年保母費。

原本陳男父母每個星期都會到李家看陳男，每次都會帶一些尿布、奶粉等嬰兒生活用品，減輕保母家負擔，陳男稍大一些後，偶爾也會接年幼的陳男出去玩，但從來沒有接回家過，但陳男每次都很期待父、母來看他。

陳母當初只付半年保母費，半年後陳母再也沒有付錢李姓保母，來看陳男的頻率也越來越少，李姓保母家認為陳母可能日子也不好過，沒有多加催促，把陳男當成自己的孩子養，但是陳男上了小學之後，陳男的父母就再也沒有來過。

李姓夫妻就這樣把陳男一路從襁褓養大成人，而陳男長大後疑因對生父母感到失望，也沒有與父母往來，但他出社會自立後，只要放假有空，還會回保母家探望李姓夫妻。

陳男結婚那年，也將保母夫妻視為父母，邀年邁的保母夫妻當的主婚人，當時李家也全家參與婚禮，為他祝福。直至李姓夫妻過世，但陳男的生母因為年邁重病，無收入來源，2018年找上了陳男求助，但陳男拒絕扶養生母，而打了這場免除扶養的民事官司。

法官傳喚李姓保母的女兒作證，並聽取陳男在庭上的訴說原委，對陳男所指述，陳母沈默沒有隻字片語之辯駁，法官認為陳母在兒子年幼時，沒有正當理由卻未盡照顧扶養義務，且僅探視陳男2次，依據民法1118條之一規定，免除陳男扶養生母的義務。

ET快訊
女神下班「坐對面吃麵」！被拍正面照男網友激動：超大咖
拿500贊助年菜！「小氣鬼姨丈」爆嗑30隻蝦　外婆神回狂讚

關鍵字：撫養,生母,養育

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／我要你死！女兒開庭詛咒殺母兇手　他隔天住院7天後肺爛身亡

影／父子雙載騎車慘遭違規重機撞上　男童手腳變形看著爸爸閉上雙眼…

影／魚鉤拋到25000伏特台鐵電車線！婦瞬間四肢掉一層皮　燒焦送醫

韓冰逛天津商圈年貨大街　「真的好美」讓現場快暴動

釣客漁港禁釣區「非法垂釣」　恐罰15萬得不償失

快訊／屏東動力飛行傘玩家「急墜20m摔河床」　大腿骨折送醫

獨／小黃國道起火…燒到剩骨架！「撸不到交流道」運將傻眼：報廢嗎

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了...法官同意免除

戀童狼專挑男童下手「不然會被撞死」　犯49罪判刑22年

見警攔檢心虛「縮頭」　赫見8逃逸印尼移工塞小黃

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

快訊／屏東動力飛行傘玩家「急墜20m摔河床」　大腿骨折送醫

獨／小黃國道起火…燒到剩骨架！「撸不到交流道」運將傻眼：報廢嗎

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了...法官同意免除

戀童狼專挑男童下手「不然會被撞死」　犯49罪判刑22年

見警攔檢心虛「縮頭」　赫見8逃逸印尼移工塞小黃

中山高北上大林路段6車連撞　1女死亡2輕傷

士林夜市「一天工讀」結怨　LINE互嗆留GPS惡煞撂人砍殺5傷

北京男自由行撞飛女騎士！　她無法「魚水之歡」怒求償473萬

疑工作口角遭尋仇　5少年士林夜市吃消夜遭惡煞追砍

韓市府鋪路掉漆？拖鞋男輕輕一踢「路面標線」秒歪　網笑翻：大型立可帶

手機都是「去世兒」照片！心碎母包包遭竊　發文苦求：還記憶卡就好

體重靠遺傳！研究：瘦子發胖風險天生低　還有「防胖基因」

印尼大師賽／桃田賢斗直落二晉決賽　第二局只讓安賽龍拿4分

一早先幫女兒換尿布　陳炳甫：只剩開票前可以休息

林書豪招待受歧視高中球員吃飯　期許化負能量為動力

日職／王柏融展開笑顏投入訓練　火腿二軍基地很讚

CBA／周儀翔晃過弗神飆進致勝三分彈　19分、7籃板生涯代表作

企鵝妹信義區酒吧「狂吸斗內」　喝茫10秒影片奶音酥到秒戀愛

快訊／屏東動力飛行傘玩家「急墜20m摔河床」　大腿骨折送醫

川普被笑是「史上最孬美國總統」　「#川普屈服」成熱門關鍵字

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

社會熱門新聞

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手..

酒店妹「S做一半喊停」討8萬8..

性侵傳播妹遭斷指　警速逮7嫌歸..

哈孝遠護孕妻道歉：請司機公布影..

驚悚畫面曝／太保嚴重車禍　2人..

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

萬華白目男襲警！自爆「本來想殺..

新豐遭棄死雞　確診H5亞型禽流..

直擊！國道小黃成火球　駕駛乘客..

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變..

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

他時速144公里狂飆　害孝子翻..

韓市府鋪路掉漆　拖鞋男一踢「標..

更多熱門

相關新聞

幼童遭繼父打成雙眼血腫　生母幫腔：是問題兒童

虐童事件接環爆！臉書社團《黑色豪門企業》PO文，一位家住苗栗的男童遭繼父毆打成傷，計程車司機載到滿臉傷勢的男童看不下去，趕緊上網爆料。男童父親今澄清「是因為兒子偷同學羊奶，才會出手教訓。」、男童的母親也幫腔說，「這小孩是問題兒童、本性難管教、還會在學校發脾氣打人。」

7歲童離奇失蹤 母驚爆：早埋在動物園後山

桃園遭虐6歲童急救2月不治　生母繼父遭聲押

修復師幫化妝！餓死男童閉上眼火化

老農梨山擔家計離婚　年老中風兒子拒養

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

SJ來台見這點變了：有點失望！

女神下班「坐對面吃麵」！

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

離婚4月鄭人碩認追小薰！

9縣市10℃低溫夜襲　暗黑冷空氣肆虐

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

韓國瑜霸氣宣布　海霸王投資80億

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

女醫學生忘帶車費　司機丟包凍死

Nike推「球鞋身分證」抵制假貨商

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉翻

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面