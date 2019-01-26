「現代版王寶釧」夫留一張紙人間蒸發　婦苦守27年才知被遺棄

▲阿娟苦守婚姻27年，換得丈夫的背叛遺棄，向台南地院訴請離婚獲准。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

女子阿娟（化名），與丈夫結婚2年後，丈夫突留一張紙條就人間蒸發，阿娟27年來獨守空閨苦苦等待丈夫歸來，捨不得辦離婚，直到阿娟要申請低收入戶，調閱戶政資料時，赫然發現原來丈夫早就與人生下一女，讓她悲痛欲絕，而向法院訴請離婚，惟連開庭其夫也未出現，法官認定婚姻確屬無法維持，而判准離婚。

阿娟與丈夫是在1989年的1月17日結婚，2人定居在台南，阿娟原本認為她與丈夫生活美滿，1991年3月26日，丈夫突帶走阿娟私人財物，留下一張紙條告別，從此人間蒸發，讓阿娟徬徨無措，阿娟一直想找丈夫回家團聚，丈夫離家後3天，她還登報尋人，但是沒有下文。

27年多來，阿娟獨自面對生活困境，日子並不算好過，但她始終沒有忘記丈夫，期待他有一天能回家，這個心願令她一直沒有辦離婚，夜夜獨守空閨，心事誰人知？

直到去年阿娟想申請低收入戶，依規定要提交戶籍資料，她向戶政單位申請調閱戶籍資料時，竟赫然發現其實丈夫在離家後，就與他人另組家庭，生下一女，阿娟才知27年青春虛度竟是丈夫的背叛遺棄，而悲萬分。

去年阿娟向法院訴請離婚，開庭丈夫也沒有出現，在庭上阿娟向官一吐心中多年積怨，法官認為，兩造分居迄今已逾27年之久，分居期間兩造未曾聯絡，空有夫妻之名，而無夫妻之實，並堪認兩造間確有難以維持婚姻之重大事由，且該重大事由之肇因實可歸責於被告。被告有故意傷害、惡意遺棄原告之行為，且現仍屬繼續狀態中，兩造婚姻客觀上已難以維持，請求判決離婚，應屬合法有據，而判准離婚。