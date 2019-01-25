我不是一個人！　伊甸愛圍爐溫暖獨居身障者

▲農曆春節前夕，伊甸基金會連續6年舉辦「愛圍爐」活動，邀請長期獨居的身障朋友齊聚一堂，一起提前圍爐吃辦桌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆春節前夕，伊甸基金會連續6年舉辦「愛圍爐」活動，1月25日邀請近50名長期獨居的身障朋友、志工、及第一線服務人員齊聚一堂，一起提前圍爐吃辦桌，除了暖心的美味佳餚，伊甸基金會社工們，不僅更精心安排了一場溫馨的音樂表演，讓身障朋友不會感到孤單，一圓吃團圓飯的夢想。

此外，對於嘉義及台南區，近2百名無法出門圍爐的身障家庭，社工們更準備了溫暖禮，到宅陪伴過好年。

「因為有伊甸，我知道自己不是一個人！」，今年60歲的阿輝伯，家住台南土城，從小罹患小兒麻痺症，曾經有過婚姻的他，與妻子離異後獨自生活至今，因為行動不便，阿輝伯長期靠著打零工過生活，做過廟公、水泥工．．等工作，常常過著三餐不繼的生活，更遑論在過年前能有頓溫飽的年夜飯了。阿輝伯說：「過年是大家團圓的日子，但家裡只有我自己一個人，之前都是煮泡麵獨自過完除夕夜，今年可以在伊甸圍爐活動上，提前感受過年的熱鬧氣氛，這真的是我人生最溫暖的年節了。」。

伊甸基金會從2007年在台南設立服務據點，每天服務超過近千名的身障朋友及其家庭，除了提供無障礙住宅服務、視障朋友生活重建，身障青年社區日間作業設施的服務，更協助身心障礙朋友找工作，幫助弱勢家庭重回人生軌道，擁有獨立自主的人生，伊甸基金會台南區區長張盟宜表示，今年的愛圍爐，外面的天氣雖然冷颼颼，但每個人的心都是溫暖的，希望在場的大家都可以感受到伊甸這個大家庭，給每個人的溫暖，讓這份愛一直延續到未來的每一個年頭。

伊甸連續6年來舉辦愛圍爐活動，陸續在全台舉辦超過30場的圍爐活動，邀請超過2500位服務對象與家人一起吃團圓飯，同時也幫助近200位行動不便的年長者或身心障礙者，準備年菜送到家的到宅圍爐服務，期盼社會大眾一起響應支持「愛．圍爐」計畫，在有溫度的陪伴下，不只吃暖、心更暖，一起過好年。