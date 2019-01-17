驚！苗栗幼童遭繼父毆打到雙眼血腫　生母幫腔：這小孩是問題兒童

地方中心／苗栗報導

虐童事件接環爆！臉書社團《黑色豪門企業》PO文，一位家住苗栗的男童遭繼父毆打成傷，計程車司機載到滿臉傷勢的男童看不下去，趕緊上網爆料。男童父親今澄清「是因為兒子偷同學羊奶，才會出手教訓。」、男童的母親也幫腔說，「這小孩是問題兒童、本性難管教、還會在學校發脾氣打人。」

▲苗栗男童遭繼父毆打，雙眼血腫，警方已證實確有此事。（圖／翻攝黑色豪門企業）

繼父受訪時表示，「那時候學校跟我通報，說我的養子有偷東西，還連續偷4天，剛好我下班在高速公路開車，太太（生母）就要我要去了解，我回家後把兒子叫到面前，質問『你今天發生什麼事情』，兒子原本不敢講，後面才說『因為我想喝，所以才偷同學的羊奶』。」

爆料司機指出，這位男童家住苗栗，由於生父過世、生母才改嫁，結果沒想到男童卻因管教問題遭繼父毆打。從照片中可以看到這位男童滿臉是傷，雙眼嚴重腫脹睜不開，左眼眼袋則已經瘀青。

繼父再三道歉，「想對全國大眾道歉，我真的是做對了事情，很後悔，自己也學到教訓了，但真的是基於管教才會出手，主要只是要給他教訓，讓他知道不能偷東西。」、「為什麼那麼生氣，是因為他偷東西好幾次了、不是第一次，我教他很多次才會情緒失控，他連超商也偷過。」

男童生母也說，「因為這小孩是問題兒童，請問家人該怎麼做？」、「兒子在國小也是動不動騙老師跟家人，功課也都不寫。還會在學校發脾氣打人，阿嬤都說管不動孫子。」

有網友火大說，「就算孩子真的是問題兒童，不代表可以把他打成這樣！」、「把人打成這樣再合理化自己的行為，也是不簡單」。

▲生母幫腔，引發網友不滿。（圖／翻攝自黑色豪門企業）