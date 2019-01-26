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哈孝遠被爆「人肉搶車位」還原真相！低頭道歉護孕妻：請司機公布影片

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社會中心／台北報導

藝人的哈孝遠，25日遭網友踢爆，叫懷孕的妻子去佔車位，在台北街頭和人發生停車糾紛，目擊網友發現是哈孝遠，拿出手機錄影，沒想到遭嗆聲「你這種次等公民，沒資格拍我。」對此，哈孝遠26日出面回應，否認說過「次等公民」這句話，「如果真的有，也請司機拿出影片。」

球星成功轉型藝人，哈孝遠身材高大壯碩，在節目中總是表現憨厚，搞笑形象深植人心，沒想到卻被網友發文到爆怨公社指控，25日晚間在台北士林「劍潭站」附近，叫懷孕的老婆佔車位，結果和其他駕駛發生糾紛，竟就將汽車打橫擋住2車道，當街吵架；網友當下還提醒他會擋到別人，接著開始錄影，未料慘遭嗆聲「你這種次等公民，沒資格拍我，也沒資格PO到網路。」

▲▼哈孝遠被爆「人肉搶車位」還原真相！低頭道歉護孕妻：請司機公布影片。（圖／東森新聞）

▲▼哈孝遠被爆「人肉搶車位」還原真相！低頭道歉護孕妻：請司機公布影片。（圖／東森新聞）

▲哈孝遠被爆「人肉搶車位」！低頭道歉護孕妻：請司機公布影片。（圖／東森新聞）

「我從頭到尾沒有講過『次等公民』，絕對沒有！」面對指控，哈孝遠26日下午親上火線回應，強調自己從沒說過那四個字！並還原現場，當時已經因為停車問題引起停車糾紛，結果和旁觀的民眾發生口角，他解釋「我的原意其實是說：『我懶得跟你這種，也是違反交通規則，我懶得跟你這種一樣違反交通規則的人吵這麼久。』」懶得和對方爭吵，對方就回嗆「怎麼樣？我是哪種人？你是藝人啊！我知道啊，那我是哪種人？」

爆料的鄭姓網友則聲稱，「我就覺得為什麼？你憑什麼罵我次等公民？今天要不是我載客人的話，我就回罵他了！我就跟他打起來了啊！你憑什麼說我是次等公民。」

哈孝遠則稱，在鏡頭前逗觀眾笑，真的不容易，現在跨足戲劇圈，更不可能當街咆嘯，飆罵素昧平生的的遊覽車運將，況且自己也不是什麼咖，在節目裡也是扮醜，甚至吃大便來給大家開心，「所以我們是什麼公民？如果他是次等公民，那我是六等公民。」既然司機上網爆料，也有錄影，「如果真的有錄到我說『你次等公民』的話，那請你就是可以給大家看，沒有關係。」

哈孝遠出面還原真相，因當晚到士林夜市附近車位一位難求，不想讓懷孕7個多月的妻子走太遠，才會為了一個車位和人起衝突，道歉說不該用「叫人佔車位」的方式，「那的確這也是一個不好的示範，這也是不對的，那也是要跟大家道歉。」認為當下大家都在氣頭上，「可能講話的口氣有點重」。

▼哈孝遠解釋，因士林夜市一位難求，怕孕妻走太遠才會和人起衝突。（圖／翻攝哈孝遠Instagram）

▲▼哈孝遠和老婆。（圖／取自哈孝遠IG）

▲▼哈孝遠和老婆。（圖／取自哈孝遠IG）

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關鍵字：哈孝遠,爆怨公社,遊覽車,行車糾紛,次等公民,劍潭,停車,士林

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