陸嚴查APP「強制蒐集個資」亂象　違規業者將吊銷執照

▲大陸相關部門計畫針對手機APP強迫蒐集個資情況進行專項治理。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者朱世凱／綜合報導

當我們在手機上下載App時，總會被詢問「是否同意服務條款」，這意味著一旦使用服務，就必須交出個人資訊。大陸中央網信辦、工信部、公安部、市場監管總局等四部門，25日在北京召開記者會，針對部分大陸APP強制、過度蒐集個資的情形進行「專項治理」，未來過度或違法蒐集個資的業者，最重可能面臨吊銷營業執照的處分。

綜合陸媒報導，大陸相關四部門聯合發布《關於開展APP違法違規收集使用個人信息專項治理的公告》，自今（2019）年1月至12月在全國展開專項治理，預計有上千款攸關民生或用戶數量龐大的APP被納入評估範圍，若有違規情況嚴重、逾期不改的，將依法暫停相關業務並吊銷相關業務許可證或是吊銷營業執照，

《公告》指出，APP業者蒐集使用個人信息時要嚴格履行《網絡安全法》規定的責任義務，對獲取的用戶「個人信息安全」負責，採取有效措施加強個人信息保護，遵循合法、正當、必要的原則，不蒐集與所提供服務無關的個人訊息；蒐集個人信息時要以通俗易懂、簡單明了的方式展示個人信息蒐集使用規則，並經「個人訊息主體」自主選擇同意。

▼手機APP可能會使用戶個資外洩。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

此外；不可以默認、捆綁、停止安裝使用等手段，變相強迫用戶授權提供資訊，不得違反法律法規和與用戶的約定蒐集使用個人信息；倡導業者在定向推送新聞、時政、廣告時，為用戶提供拒絕接收定向推送的選項。

工信部網絡安全管理局副局長張新介紹，在本次整治中，一是強化監督檢查，嚴肅查處各類違法違規行為；二是強化行業自律，指導行業組織加快制定行業規範；三是持續完善政策標準，細化企業責任義務，加大先進技術產品推廣應用。