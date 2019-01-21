新光三越年賺797億創新高　吳昕陽：skm pay分期服務1月底上線

▲2018年新光三越業績創新高。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台灣經濟景氣持續低迷，百貨競爭也越來愈多，新光三越在去年收掉新竹店與南西二館，營收卻逆勢成長，執行副總吳昕陽表示，2018整體業績達到史上最高的797億元，年成長2%，2019年目標上看800億元，成長動能來自改變與創新，領先百貨推出的skm pay行動支付，1月底的分期服務也將上線。

「我只怕改變的速度不夠快」吳昕陽表示，消費市場步調的越來越快，近3年期間，新光三越都不斷的大幅改裝，維持新鮮感，1年就改了28個樓層，等同好幾家百貨公司，每年以1萬坪的新風貌迎合消費者想要的新鮮感，是全員都要動起來的功課。

▲新光三越執行副總吳昕陽。

2018年3月新光三越收掉經營17多個年頭的新竹中華店，同年6月從衣蝶百貨接手的南西二館，也轉交由誠品生活經營，少掉2店加起來約20億元的年營收，雖說有閉館前的特賣業績加持，但全年下來仍有2%成長，成績仍然不俗。

去年新光三越除了大幅改裝，也透過自家APP補足「服務」，新光三越擁有200萬名會員，而APP的下載量也突破95萬，自從餐廳訂候位系統上線之後，每年也有110萬次的使用率，而2018下半年創百貨之先的skm pay行動支付，也縮短了結帳流程、整合紅利點數增加便利性，2019年才過不到1個月，又有新服務要推出。

吳昕陽表示，1月底skm pay即將上線分期與紅利積點服務，以往要在後續申請與處理的事項，都能在支付的短時間內完成。

今年信義區會新增2間百貨，對於信義區的佈局，吳昕陽則保守回答，A9將會是今年重點，變得更時髦、流行與前衛，近期於A11館戶外區的籃球場即將開放，日後不排除將有更多「娛樂」出現在信義區。

針對高雄草衙道，也將會有一番新局面，預計會引進更多化妝品、餐飲與物販品牌，改裝後將突破260櫃，年業績將挑戰35億元，比2018年多賺5億。

▲新光三越春節的燈籠裝飾，充滿喜氣的氛圍。