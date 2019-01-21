假導航App流竄　用戶受騙付費使用免費的Google地圖

▲研究人員在Google Play商店上發現15款下載量已超過5000萬的詐欺免費導航應用程式。（圖／截自推特@LukasStefanko）

科技中心／綜合報導

惡意應用程式可說是防不勝防！近日研究人員又在Google Play商店上發現15款下載量已超過5000萬的詐欺免費導航應用程式，這些應用程式僅會顯示廣告並開啟Google地圖（Google Maps）。

ESET工程師Lukas Stefanko近日在推特貼文表示，他發現15款假的導航應用程式，這些應用程式大多是擷取合法導航應用程式的圖示，使其看起來像功能強大的導航App。不過這些應用程式僅是在用戶及Google地圖間加了一個沒有用處的廣告層，最大的目的是透過嵌入式廣告賺錢。

當使用這些應用程式，並點選上頭的開車、導航、路線、或「我的位置」等其他功能時，該應用程式只會顯示廣告或自動打開Google地圖。其中一款應用程式更會要求使用者「付費以關閉廣告」，而這些付費使用者，最後也只是付錢使用原本就有的免費應用程式Google地圖。

Stefanko在推特上表示，他還發現在Play商店的地圖及導航分類中，這些假的應用程式竟排在推薦的前幾名，而那些合法且真正功能強大的導航應用程式如Sygic、TomTom及Waze等，反而沒有被Play商店推薦。

Stefanko已向Google反映這些問題，目前部分有問題應用程式已遭刪除，但有些仍在架上。Google以為Play商店設立人工智慧及學習機器人用於掃蕩這些有問題的應用程式，但Play商店中有超過200萬個應用程式，因此有漏網之魚也是在所難免。用戶應對自己下載的應用程式抱持著懷疑的態度，最好的做法就是盡量挑選那些知名開發人開發的應用程式。