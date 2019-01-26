上次開電腦是多久之前？　2025年將有37億人只用手機上網

▲2025年同時使用智慧型手機與個人電腦的上網者預估會超過13億人。（圖／免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

下班回到家，你還會像過去一樣使用電腦上網嗎？智慧型手機的便利與較低的操作門檻，讓網路使用更具選擇性。顧問公司世界廣告研究中心（WARC）24日公開一份報告顯示，到了2025年，全球會有將近四分之三的網路用戶只使用智慧型手機上網，約相當於37億人。

根據CNBC報導，這份報告引用行動通訊產業GSM協會的數據，顯示至2025年，同時使用智慧型手機與個人電腦的上網者預估會超過13億人，只用電腦上網的使用者則只剩6900萬人，約37億人只使用智慧型手機上網。據統計，目前有20億人僅用智慧型手機上網，相當於39億名行動用戶中的51%。

▲目前有20億人僅用智慧型手機上網的，相當於39億名行動用戶中的51%。（圖／免費圖庫Pixabay）

對於藉由行動網路進行販售的企業來說，這一系列的數字反映出龐大商機，App Annie市場分析公司指出，在2018年間全球光是使用行動應用程式進行的消費支出，就多達1010億美元（約新台幣3.14兆元），40%來自中國大陸。包括App內購買、訂閱費、付費下載等，其中手機遊戲所累積的消費額最高。

5G服務今年問世，下載的速度將大大提升，同時意味著使用智慧型手機上網、社群軟體及觀看影片會更加方便。只用智慧型手機上網的用戶成長率，主要出自中國、印度、巴基斯坦、奈及利亞、印尼，不過，即便到2025年，全世界仍會有24億人沒有手機。