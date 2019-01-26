37歲男子突倒地不起　民眾聯合救回一命

▲台南市安南專責救護隊員蘇文偉、楊昇章等人，搶救急性心肌梗塞停止呼吸心跳男子一命。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一名37歲男子在工廠外搬重物，因急性心肌梗塞忽然倒地不起，剛好路上有目擊者，路過一位護理師以及一位義消陳科融，立即幫這位男子做心肺復甦術，同時呼叫消防局緊急協助，在安南醫院專責救護隊接手搶救及後送安南醫院急診搶救下，成功挽回一命。

安南頭院指出，當時安南專責救護隊的蘇文偉、楊昇章、安南分隊的楊耿元，蔡其君趕到現場，接手急救的任務。他們在現場對該名男子電擊了2次，送醫途中也電擊了3次，並打上點滴，給予強心針注射。

病患在很短的時間送到安南醫院急診室，由急診室主治醫師陳宜嶸接手，急救後發現病患是急性心肌梗塞，緊急啓動心導管小組，再由心臟內科張倉惟醫師即時打通阻塞的血管。經過醫療團隊的細心照顧後，病患的意識慢慢清醒，出院時完全恢復正常，與常人無異。

安南醫院急診室醫師陳宜嶸表示，到院前心跳停止的病患能在急救後活著出院，且神經功能完全正常，非常罕見。在到院前救護有一句名言：想要救回病患，要在對的地點，對的時間內，做對的事情，把病患送到對的醫院。以這位幸運的年輕朋友來說，發生時有周邊民眾目睹，即時打119、即時做心肺復甦術，而下一棒接手的人員則是訓練有素的消防隊員，立即使用體外自動電擊器，持續CPR以及給予急救用藥，再加上正確判斷送到有能力24小時進行心導管的安南醫院，在醫院的強力搶救下，終於轉危為安，保有溫暖的家庭。

故此，能救回這位年輕的病患，要每一環節的人員，包含民眾、消防局救護技術員與醫療團隊，幾乎是全民動員，才能救回一命。

安南醫院心臟科李聰明副院長表示，年輕男性罹患心肌梗塞，常見的原因是高血壓、高血脂、高血糖以及抽煙。安南醫院針對這樣的個案，皆積極進行三高控制以及戒菸，這樣才能有效治療，避免再次發生。

台南市消防局局長李明峯表示，局內這幾年訓練了許多高級救護技術員，導入醫療指導醫師制度，開放救護技術員建立靜脈管路以及注射強心針，目前看起來效果令人振奮。若台南市民能夠加入學習全民CPR的能力，在倒地病患皆能第一時間進行CPR，可以預期會有更多的猝死患者會被救活。