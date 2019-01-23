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社會 社會焦點 保障人權

影片曝光！捷運保全下班迴轉遭撞　「機車瞬間解體」噴10米慘死

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記者陳豐德／新北報導

蘆洲驚傳火燒車死亡案！新北市消防局23日晚間7時許接獲通報，指稱在蘆洲區環堤大道有汽車起火，車內無人；警消到場時，發現汽車已經全面燃燒，疑似為引擎起火，起因是一名捷運保全騎車與汽車擦撞造成，機車現場解體倒在路旁，保全噴飛10米失去生命徵象倒地，警消將其緊急送醫治療仍不治，詳細的車禍原因仍待進一步釐清。

▼捷運保全騎車下班，迴轉遭撞上噴飛10米遠慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼捷運保全騎車下班，迴轉遭撞上噴飛10米遠慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，20歲的沈姓男子當時駕駛小客車，車上還載著另外2名乘客， 在環堤大道要往三重方向行駛時，跟對向沿著環堤大道迴轉的劉姓男騎士（45歲）發生交通事故，劉男噴飛10多公尺當場傷重昏迷，而汽車引擎也因為撞擊起火燃燒，劉男並未遭受火吻，送往北市榮總醫院搶救仍宣告不治，肇事的沈姓駕駛經吹測並無酒駕狀況。

據了解，這名45歲的劉姓騎士是機場捷運蘆洲站的保全，當時疑似正下班打算回家，卻因為迴轉不幸遭對向的轎車衝撞，機車現場嚴重解體成為廢鐵，家屬接獲消息已趕往醫院探望最後一面。

▼機車完全解體，零件噴飛四散。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲汽機車擦撞後起火燃燒，騎士噴飛命危。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼機車噴飛現場10公尺遠。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲汽機車擦撞後起火燃燒，騎士噴飛命危。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲汽機車擦撞後起火燃燒，騎士噴飛命危。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼肇事的汽車起火燒毀。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲汽機車擦撞後起火燃燒，騎士噴飛命危。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼捷運保全騎車下班，迴轉遭撞上噴飛10米遠慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：蘆洲,車禍,火燒車

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