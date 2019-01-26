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汽車加油時沒做「這個動作」 小心油槍變火槍「引爆加油站」

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生活中心／綜合報導

冬日裡天氣較乾燥，靜電的問題隨之發生，除了生活上帶來不便外，還有可能引發火災！Facebook粉絲專頁「119消防聯網」分享一支影片，只見一位金髮女駕駛拿著加油槍幫汽車補充燃料，隨後鑽進車內等待，沒想到再次接觸加油槍時，瞬間爆出一人高的火光。「119消防聯網」粉專提醒，這是因為進出汽車，身上靜電未消除就接觸油槍，進而引燃汽油揮發氣體火造成的意外。

▲▼國外有駕駛因靜電，差點引起火燒車。（圖／翻攝自Youtube／Blade Runner）

▲只見女駕駛手剛摸到油槍就起火。（圖／翻攝自Youtube／Blade Runner）

這段影片原本由Blade Runner分享在Youtube上，只見金髮藍衣女先是將油槍插進油箱，在等待加油的過程中，為了「不要太累」鑽進車裡休息。當油箱加滿後，她走出轎車，一摸上油槍瞬間起火，火焰甚至蓋過上半身，好在沒蔓延到頭髮或衣物上；雖然烈焰嚇人，但女駕駛依然冷靜的拔出油槍，放在遠離汽車的地面上，迅速找其他人求救。

▲▼國外有駕駛因靜電，差點引起火燒車。（圖／翻攝自Youtube／Blade Runner）

▲油槍拔出後前端還冒著火。（圖／翻攝自Youtube／Blade Runner）

「119消防聯網」粉專指出，會引發火勢正是靜電惹的禍。「加油時靜電起火通常是因為駕駛下車後，沒有碰觸金屬車門，也沒有接觸金屬車身，直接手握油槍；當汽油揮發的氣體從油箱漫出，接觸到外面的空氣時，再加上手上的靜電，就會引發起火」。

粉專建議，加油前記得要先放電！駕駛下車後先用手觸摸金屬物或者牆壁，都可以將身上的靜電釋放掉。在加油過程中，也不要回到車內，因為在車廂中，身上會再次布滿靜電。加油前也可以用加油槍在油箱口輕碰一下，如此一來可消除靜電，並將油槍儘量的深入油箱口，這樣也能減少汽油蒸汽的揮發。

最後，粉專提醒，加完油不要馬上拔出加油槍，這是為了避免油槍頭上還有殘餘的油滴，如果遇到火星也會引起火災的！

除了加油之外，日前也有工人穿著尼龍外套，搬運棉紗卷時引火上身，全都是靜電惹的禍。

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關鍵字：加油,靜電,火災

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