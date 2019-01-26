檢舉亂丟菸蒂！他「月收超過10萬」　網酸：改行好了

▲騎車亂丟菸蒂，如被檢舉達人拍下檢舉，最高可罰1200元。（圖／苗栗縣環保局提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣環保局統計，每個月約有10多人檢舉亂丟菸蒂，檢舉成案每件開罰1200元，檢舉人可獲600元獎金，因此有不少人拿著行車紀錄器當起了「檢舉達人」；有的職業檢舉達人每月獎金收入甚至超過10萬元，比一般上班族薪水還高，讓不少網友酸「既然這麼好賺，改行算了」。

苗栗縣環保局指出，亂丟菸蒂裁罰1200元，檢舉獎金扣除稅金每件實拿480元，近年來尤其行車記錄器、密錄器普遍，每個月約有1至20人檢舉，件數約500至800件，而有的1次就檢舉1、200件；不少頭份、竹南及苗栗等人口密集的地區，都出現專業的檢舉達人，也讓被檢舉的民眾恨得牙癢癢的。

其中在頭份地區更有一名專業的檢舉達人，從事「檢舉」的工作更長達了7年之久，每個月獎金超過10萬元，堪稱檢舉達人裡的佼佼者。而這位檢舉達人所檢舉的影片，幾乎都是違規者邊騎機車邊抽菸或開車時車窗打開抽菸，而他就會一路跟拍，只要有丟亂菸蒂的情形，便會檢舉。

環保局也提醒民眾，別以為煙蒂不會造成環境汙染，有不少排水溝阻塞也都是因為大量的菸蒂所造成的，環境需靠大家維護，不要髒了環境，荷包也失血了。