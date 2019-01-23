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各國限菸令一次看！　攜帶電子煙回台「最高關10年」

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▲出國旅遊,桃園機場,行李,2019年假出國。（圖／記者陳涵茵攝）

▲9天春節連假是出國旺季，不能攜帶「電子煙」入境台灣。（示意圖／記者陳涵茵攝）

生活中心／台北報導

9天春節連假是出國旺季，除了不能攜帶豬肉製品入境，董氏基金會提醒，電子煙也是禁止攜帶入台的產品。據了解，補充液中如含尼古丁成分，可能面臨最高10年以下有期徒刑，另外東南亞不少國家也禁止相關產品，如果攜帶電子煙到泰國，可能被處6800泰銖（新台幣7000元），甚至最長10年的監禁。

依據現行法規規定，旅客不得攜帶電子煙產品入境，海關亦不得因旅客自用目的少量攜帶而逕予放行。台北關解釋，電熱式菸品是由電熱式菸草、加熱器及充電器組成，電熱式菸草部分是以菸草製成，目前在國際屬新興產品，因產品屬性定位不明，仍屬未開放進口物品，經海關查獲一律採暫扣處理。

董氏基金會執行長姚思遠表示，請大家務必注意各國菸害防制規定，以免壞了遊興還受罰，甚至遭受牢獄之災，不得攜帶免稅菸品入境的國家包含新加坡、香港、澳門、澳洲、紐西蘭等地。他說，新加坡是完全禁止，香港及澳門可攜帶19支菸自用，而澳洲及紐西蘭則只能攜帶50支菸自用。

▲▼菲律賓長灘島。（圖／路透社）

▲泰國有20多處觀光海灘實施禁菸，違者恐挨罰。（圖／路透社）

至於不能攜帶與販售電子煙的國家包含，泰國、新加坡、香港、澳門。董氏基金會整理，如果違規在泰國恐被處6800泰銖（約台幣6712元）罰款，甚至最長可達10年的監禁徒刑，而新加坡只要持有電子煙最高罰2000新幣（約台幣4.5萬元），或1年以下有期徒刑，或兩者併罰。

另外，泰國著名海灘度假勝地華欣、芭達雅、蘇梅島、普吉等24個海灘均全面禁菸，違者將面臨10萬泰銖（約台幣9.8萬元）的罰款，或一年監禁，此外，新加坡、上海、香港、澳門都是有頂加蓋的場所全面禁菸。

台北榮總家庭醫學部醫師賴志冠則提醒，全世界已超過6萬份的研究報告證實吸菸百害而無一利，菸品中的尼古丁具有高度成癮性，需要專業的醫療協助幫助民眾成功克服菸癮，大家可以在出國前，拿著健保卡至全台各醫事機構善用戒菸門診。

▲▼董氏基金會整理出國菸害防制規定。（圖／董氏基金會提供）

▲董氏基金會整理出國菸害防制規定。（圖／董氏基金會提供）

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關鍵字：電子煙,搭機,出入境,違規,罰款,董氏基金會

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