嘉義醫院心導管室黃金90分　鬼門關救回將心肌梗塞患者

▲▼嘉義醫院心導管室，順利搶救回心肌梗塞患者。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義醫院急診室日前搶救一名73歲，突發性胸悶胸痛、呼吸困難、整個人幾乎呈現虛脫的現象許姓患者，當時急診醫師診斷是致命性的急性心肌梗塞後，立即召集心臟科團隊進行緊急心導管手術，撐開堵塞的血管，將患者由鬼門關搶救回來。



許姓患者元旦期間到嘉義市探訪親戚，突然急性心肌梗塞，被送往嘉義醫院，經該院心臟科團隊進行緊急心導管手術，及時撐開堵塞的血管，救回寶貴性命。

許姓患者出院後復原情形良好，更攜家帶眷到場參加啟用儀式，用行動來感謝嘉義醫院醫療團隊，他說：「嘉義醫院不僅有這麼好的設備，還有一群訓練有素的心導管團隊，才能及時把我從鬼門關拉回來，我對公立醫院的印象，從此完全改觀。

心臟內科黃英和主任表示：造成心臟病死亡的最重要原因之一就是心肌梗塞。根據以往的研究，急性心肌梗塞病患有一半在到院前已經心跳停止，如未經適當搶救，死亡率非常高，必需把握黃金救援時間90分鐘，及早打通阻塞的血管，或放入血管支架才能保住性命。此外像周邊血管疾病治療、癌症腫瘤栓塞、急性內臟出血的止血等，都可以藉由心導管室的影像設備及院內醫療團隊合作來完成，這項裝備的添置，可以說是急重症醫師的搶救生命最重要的武器。

嘉義醫院院長黃元德表示，但高達半數的心肌梗塞病患在發病的時候才發現自己有心臟疾病，心肌梗塞的搶救就是要快、要精準。嘉義醫院積極設置心導管室，就是要讓社區民眾萬一發生心肌梗塞、大量內出血時，不必要層層轉送至醫學中心，現在只要就近及時就可以得到最好的治療。未來更將規劃結合與嘉義長庚神經外科團隊合作，進行急性中風取栓治療，大幅提升中風病患治療品質。

嘉義醫院為了讓社區的民眾能夠在黃金時間內得到妥善救治，生命更有保障，特別耗資4千多萬元，建置完成嘉義地區最新的心導管室。日前舉行啟用，由嘉義醫院黃元德院長、衛福部醫管會陳英作簡任技正等人共同主持開幕。