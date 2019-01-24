超級韓迷！阿伯苗栗追到高雄升旗　突心肌梗塞險送命　

▲心肌梗塞是因心肌血管遭阻塞造成，因此高危險族群一定要特別注意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗 65歲王先生是個「超級韓迷」，跨年、元旦連假特地到高雄參與各項活動，只為一睹韓國瑜風采，在連續幾天假期中，平日有心臟疾病的王先生都未定時服藥，導致假期過後回到家裡，出現胸悶、胸痛、心律不整等症狀，緊急送到醫院，醫師判斷為心肌梗塞，立即進行心導管手術，才成功挽回王先生寶貴的生命。

大千綜合醫院心臟內科江佳鴻醫師表示，一般會發生心肌梗塞是因為供應心肌血液的冠狀動脈受到阻塞，導致心肌缺血，而造成阻塞的原因即是因脂肪堆積在血管內壁，讓管壁硬化增厚，使得血管變窄，容易引發血栓形成，進而導致阻塞。因此，心肌梗塞的高危險群包含：三高病人(高血壓、高血脂、高血糖)、肥胖、吸菸、老人、及有心臟病家族史的民眾。像王先生本身就有心臟疾病，卻又沒有按時服藥，就容易導致心肌梗塞的發生。

因此江醫師也呼籲民眾，農曆過年即將到來，許多民眾常因過年期間吃藥會觸霉頭而不定期服用藥物，或是放假玩樂過頭導致生活作息不正常，進而影響身體狀況，而有慢性疾病的病人過年期間務必要遵從醫囑、按時服藥、並維持正常生活作息，才能健康度過春節假期。