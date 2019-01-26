花蓮鐵道動態系統模型啟用　百盞名家彩繪燈籠同時開展

▲花蓮鐵道動態系統模型於花蓮鐵道文化園區鐵道一館正式啓用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣文化局25日於花蓮鐵道文化園區鐵道一館舉辦花蓮鐵道動態系統模型啟用暨名家彩繪燈籠展開幕典禮，花蓮縣長徐榛蔚在文化局長江躍辰的陪同下穿越歷史軌跡，見證花蓮鐵道的發展史，並在歷史建築的懷古氛圍下，欣賞藝術家們精心繪製的燈籠。

▲花蓮縣長徐榛蔚出席參加鐵道動態系統模型啟用暨名家彩繪燈籠展開幕典禮。

徐榛蔚表示，舊火車頭在花蓮鐵道文化園區，老花蓮人都知道，這次透過鐵道動態系統模型啟用，不僅豐厚花蓮的文化資產，讓花蓮的文資可以完整保存，也讓來到花蓮的遊客都能更加認識花蓮，她也邀請鄉親們於春節期間帶孩子們來參觀，寓教於樂，也讓他們以花蓮這塊土地為榮。

▲花蓮縣長徐榛蔚在文化局長江躍辰的陪同下，見證花蓮鐵道的發展史。

花蓮鐵道文化園區為花東重要文化深度旅遊觀光景點，為發揮文化資產空間活化再利用功能，花蓮文化局近年來積極向文資局爭取鐵道藝術網絡預算，執行軟、硬體工程，去年更建置東線鐵道動態模型火車及場景，使文化資產教育活潑化、生動化，讓民眾了解東部火車及文化歷史。

▲花蓮退役的舊火車頭也存放在舊鐵道文化園區。

為了迎接豬年的到來，花蓮縣文化局自1月25日起至2月24日上午10時至12時，下午2時至晚上9時 （週一及除夕休館）於鐵道文化園區一館舉辦「諸事如意好運到、名家彩繪燈籠展」，現場佈置今年及歷年由本縣書畫名家所繪製的百盞燈籠。