善化慶安宮彩繪燈籠迎新春　名師揮毫贈春聯　民眾大排長龍

▲台南市善化慶安宮1月20日舉辦賀新歲寫春聯送鄉親及彩繪傳統燈籠及扇子活動，吸引大批排隊人潮，善化警分局善化派出所也在現場設有機動派出所為民服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節將至，為讓民眾開心過好年，台南市善化慶安宮1月20日舉辦賀新歲寫春聯送鄉親活動，吸引大批排隊人潮，另外邀請親子一起動手彩繪傳統燈籠及扇子，藉由繪畫讓小朋友對傳統文化能有更深認識與體驗。

今年冬令送暖，提供白米、現金紅包、麵食、禮券、夾克等濟助品，贈送予低收入戶及特殊境遇家庭，總計有156戶受惠。

慶安宮總幹事魏素珍說，今年共邀請23位名書法家在現場揮毫，並準備1200幅春聯讓民眾免費索取，廟方並準備肉飯、魯麵給現場民眾享用，還特地準備傳統紙燈籠及扇子讓小朋友創意彩繪。

活動現場人潮擁擠，熱鬧非凡，猶如過年氣氛，現場並由勝利之聲電台名主播蘇芳芸小姐擔任串場主持，將場子氣氛炒熱，提早感受過年的溫暖氛圍。

善化警分局善化派出所也在現場設有機動派出所為民服務，宣導2019年加強重要節日工作主軸及為民服務事項。活動近中午時分，人潮依舊未見散去，排隊等春聯的民眾仍持續等候，書法老師們個個聚精會神的揮毫，廟方趕緊柔性勸說，讓老師們休息喘口氣，老師們敬業精神令人佩服。