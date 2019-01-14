影／「最強村姑」陳筱諭退民進黨　登記參選台南立委補選

記者林悅／台南報導

「不畏闇黑、一馬當先」，陳筱諭14日上午10時前往民進黨台南市黨部「退黨」，並馬上前往台南市選委會完成登記，參選第2選區立委，陳筱諭說民進黨初選制度封閉參考式的民調，代表民進黨愈來愈黑箱、越來越遠離民主，完成登記她才真正站到公平競爭的起跑點，她並強調絕對會參選到底。

▲陳筱諭前往台南市選委會完成立委補選證記，正式以無黨籍身分投入台南市第2選區立委補選。

▲陳筱諭前往民進黨台南市黨部完成「退黨」手續，並發表退黨聲明。（圖／記者林悅攝，下同）

陳筱諭說，即使她在2019年1月9日黨中央宣布徵召人選前，不斷公開呼籲民進黨，勿拋棄黨內初選的民主機制，但黨中央最終仍專斷獨行，黑箱運作徵召自己人投入立委補選。民進黨既已遭派系綁架，背離創黨時的民主精神，陳筱諭深感遺憾，決定繳還黨證，並完成退黨程序，1月14日起退出民主進步黨。

陳筱諭隨後在上午10時15分轉往台南市選委會辦理參選立委補選參登記，完成登記後，陳筱諭說她一直受到不公平對待，直到此刻她才真正站到公平競爭的起跑點，她並強調以無黨籍身分絕對會參選到底。

陳筱諭表示，退黨是個很沉痛的決定，她從小就熱愛民進黨，一直堅信民進黨是個公平公正的政黨，不會為少數人而毀壞好不容易建立起來的清譽。但是，她第1次懷抱改革理想，就撞見了民進黨內的提名黑幕，遭遇到粗暴不公的初選待遇，讓她對這個黨的崇敬之心完全粉碎。

陳筱諭說，她的退黨雖然和台南市議會議長選舉的退黨有一個相同點，都是被黨內派系所逼迫，不得不做出退黨決定；但是，兩個退黨事件最大的不同點是，她已經正式到民進黨市黨部辦理退黨手續，以行動表明，選後她不可能再返回民進黨！

針對謝龍介批評賴清德以院長之尊，親自打電話給選區各里長，要他們支持郭國文一事，陳筱諭認為謝龍介只不過遇到一位院長的壓力，她個人遭受到的卻是整個府院黨的打壓與圍剿，面對這麼殘酷的事實，她也不會畏懼，因為她藉由這選舉，為台灣的政治注入一股新活力，推動政治改革，讓台灣老百姓能過更好的生活。

至於未來是否可能會與國民黨合作，陳筱諭表示「不可能！」。但她並不排斥其他政治勢力的協助，她也不諱言，已有部分政治力量主動與她聯繫，這些善意，她都會放在心上，也會進一步的了解、溝通，只要有助於台灣民主政治的改革，她都會欣然接受。

▲陳筱諭想要讓大家知道年輕人對理想的堅持，她的參選也是要給年輕人一個希望。（圖／記者林悅攝）

陳筱諭強調，即使她明知要在政黨對決的立委選戰中，想以無黨籍身分獲得勝選機率微乎微，但她相信，台灣年輕人期待一個陽光透明的政府，也厭倦了利益分贓、派系鬥爭的老人政治戲碼，眾多期待改變政治的民眾，是她堅持到最後一秒的力量。陳筱諭想要讓大家知道年輕人對理想的堅持，她的參選也是要給年輕人一個希望。