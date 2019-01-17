龍崎掩埋場議題獲關注　部分居民有條件支持盼帶動發展

▲龍崎垃圾掩埋場位處泥岩地形，看守台灣協會理事長黃煥彰說，這片泥岩惡地形，生態非常豐富，反對設掩埋場，但當地也有部分居民團體，表達有條件「支持設置掩埋場」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南龍崎垃圾掩埋場，在環團與地方反對人士的強力監督下，已獲得外界重視，反對人士以環保及泥岩特殊地形應保存，而反對設置，不過當地也有部分居民團體，表達有條件「支持設置掩埋場」，期盼解決國內產業廢棄物問題，同時也能帶動地方發展。

台南市龍崎區老年人口比例最高區，龍崎居民福利促進會理事長戴文傳感嘆，除了選舉期間偶爾來幾輛宣傳車，有誰會注重這人煙稀少的山區？超載的砂石車，呼嘯而過的重機車，帶來的噪音與僻靜農村，形成明顯對比。

偏鄉資源先天不足，併入台南市後更被邊緣化，戴文傳說，居住在這窮鄉僻壤的祖先們刻苦耐勞，與惡劣的環境博鬥，養兒育女、掙三餐溫飽，隨著農業社會發展為工業社會，眼見當初的2所國小及1分校，演變至今只剩1間面臨廢校的分校，人口快速流失令龍崎居民無奈無助。

戴文傳說，龍崎白堊土地形，北起左鎮南接高雄田寮，光禿禿的一片惡土沒有山泉、沒有地下水，外人口中的好山好水，對在地人來說近乎是窮山，昔日農地因缺乏水源，加上沒有人力耕作，許多土地早已荒廢，放眼望去全是竹林。

對於龍崎垃圾掩埋場設置議題不斷延燒，環保團體及地方人士以環保因素及特殊泥岩地形應保護而極力反對，戴文傳對此認為，掩埋場設置自有其利弊，這應由當地居民自己衡量抉擇，反對者聲量大就被重視，贊成者反被污衊、貶損，只能噤聲，這就是民主政治嗎？

戴文傳表示，龍崎是純樸的鄉下，昔日因地方選舉派系而分裂，併入大台南市後，因少了選舉，派系紛爭逐漸消弭，此次因掩埋場議題又見分裂，且在民意代表及社運團體強力介入下，讓紛爭愈演愈烈，無論支持或反對，戴文傳期盼政府也能聽取地方不同意見，回歸專業審查機制才是辦法。

據了解，龍崎垃圾掩埋場位處泥岩地形，看守台灣協會理事長黃煥彰說，這片2百多萬年前從海底浮出的41.2公頃泥岩惡地形，生態非常豐富，這是大冠鳩、穿山甲、食蟹獴、白鼻心和梅花鹿等保育動物的家，在國外這是寶，但在台南卻把它規畫為垃圾掩埋場，反對設掩埋場。

而當地也有部分居民團體，也表達有條件「支持設置掩埋場」的立場，期盼解決國內產業廢棄物問題，同時也能帶動地方發展，環境保育與地方發展是否能兼容並蓄，正考驗政府的智慧。