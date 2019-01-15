什麼是諮詢式民調？　陳筱諭回應郭國文：是非選民自有公斷

▲台南市立委補選參選人陳筱諭說，郭國文不斷放話，讓選民疑她脫黨參選的不正當性，她相信選民自有公斷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

對於民進黨立委補選參選人郭國文近日不斷對陳筱諭退黨緣由批評，陳筱諭1月15日質問郭國文，什麼叫做「諮詢式」民調？用這種硬拗式的提名方式來對付年輕人，是嚴謹公正的提名制度嗎？

陳筱諭說，民進黨自創黨以來的提名制度，大家都很熟悉，但這次台南立委補選，卻在新潮流的壓迫下，首次出現「諮詢式」民調這個新名詞，從來没有人聽過或了解「諮詢式」民調，請問郭國文先生，什麼是「諮詢式」民調？

陳筱諭說，這次民進黨內初選，原本在3人角逐戰局中，大家的競選看板上都明白寫著「電話民調，唯一支持」。其後有人退出，形成2人對決情勢時，原本要採行的「電話民調」卻改以「諮詢式」民調來決定提名人選，用這種硬拗式的提名方式來對付年輕人，是嚴謹公正的提名制度嗎？手法不夠粗暴嗎？郭國文的一些說法只是要抹黑她退黨參選的正當性，她認為選民自有公斷。

至於有人放話說陳筱諭未來可能加入某政治勢力一事，陳筱諭則表示，現今當然會有各方朋友陸續主動接觸、表達善意，但她認為，最重要的還是在地青年改革的主張，可以在國會替鄉親發聲。