「最強村姑」陳筱諭傳棄綠投白　謝龍介：賴柯韓3人大戰

▲陳筱諭前往民進黨台南市黨部完成「退黨」手續，並發表退黨聲明。（圖／記者林悅攝）

政治中心／綜合報導

陳筱諭14日上午10時前往民進黨台南市黨部退黨，並即刻前往台南市選委會完成登記，角逐第2選區立委。對此，可能代表國民黨角逐台南市第二選區立委補選的謝龍介認為，未來雖然是他與其他兩人參選，但是背後卻是前行政院長賴清德對上高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲，3人大戰精彩可期。

謝龍介14日接受廣播節目專訪時表示，據他了解，陳筱諭已經與柯文哲接觸，決定倒向白色力量，目前賴清德已卸任行政院長，並回到台南，未來一定會幫郭國文站台助選，如果他競選，韓國瑜一定會幫他，表面上是他、陳筱諭及郭國文三人選，但背後卻是賴清德對上韓國瑜與柯文哲，三方勢力對戰，精彩可期。

陳筱諭日前表示，9日下午1時25分，中執會舉行的前5分鐘，她接獲民進黨黨中央提名協調小組召集人鄭文燦的電話告知，鄭文燦稱黨中央已於3日、7日做了電話民調，結果陳筱諭輸給郭國文，因此，黨決定提名郭國文，同時送請中執會同意。

陳筱諭痛批，鄭文燦的說法無法讓她心服，「民進黨被派系綁架」，自己從13歲就想加入民進黨，年僅20歲就加入黨，她現年28歲，加入黨已有8年，當初參選也是抱持黨內公平、公正、公開的初選機制，她才敢參選，況自自己也有做民調，明明她勝選機率大，如今卻面臨黑箱作業，讓她深感「大人真的很可怕」。

陳筱諭強調，不要怪年輕世代唾棄民進黨，是「民進黨拋棄了年輕人」，她一直以為這會是一場公平公正的選舉，這次才看到了民進黨扼殺年輕人的想法，她譴責新潮流「你們可以因勢力龐大而為所欲為，但終將陷民進黨於萬劫不復」。