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軍中隨意噹長官！這群「新訓阿姨殺手」後台超硬　老鳥曝：指揮官敬三分

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▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲當兵是男人退伍後最愛聊的話題。示意圖，與本文無關。（圖／陸軍司令部）

網搜小組／綜合報導

當兵是很多台灣男人深刻回憶，在入伍當青澀的「菜逼八」時，必定會四處打聽該注意的狀況，深怕一個不注意惹到長官遭「電爆」。沒想到許多老鳥卻建議說，首要注意的並非是長官，而是入伍會幫自己粗魯剃光頭的髮婆，「因為連指揮官都要敬她們三分。」

許多菜鳥新兵在入伍前，最常在PTT、臉書等各大論壇發問「入伍前要先理平頭嗎？」、「進去還會再剪一次嗎？」、「會剪多短？」、「理多短才能過關？」、「會不會亂剪」等各式問題，深怕會影響自己的帥度，或是太特殊的髮型被長官盯上。

▲▼剪頭髮,理髮,當兵,國軍,剃頭,短髮。（示意圖／pixabay）

▲大多數退伍的役男都很怕髮婆，都覺得剪頭髮都超粗魯。（示意圖／pixabay，與本文無關）

這種問題常被分為兩大派，大多數都是建議要先理髮，許多當過兵的前輩說，「要先剪，有頭髪長的同梯被理到耳朵流血過」、「先理，反正進去不管如何要再理一次」、「剪短一點，進去裡面再剪一次」、「你不先剃頭，在裡面剃完後，那個髮屑跟汗水結合就知道多痛苦」、「建議還是先剪短，裡面阿姨超粗魯，頭髮長的會痛死」。

但也有老鳥認為不用理，進去還是一樣要剪頭髮，「新訓不用理，因為還要理一次，不管你頭髮多短，除非你是出家人或光頭」、「髮婆都是要勒索你的錢，不是你的頭」、「進去再理就好」、「反正不管頭多亮，進去就會被推到理髮台上啦」。

募兵「用100萬買入伍經驗絕不賣」　網友：還有下一句。（圖／翻攝「國防部發言人」臉書粉專）

▲「新訓」在多數男人心中是最艱苦的一段時間。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝「國防部發言人」臉書粉專）

此外，也有許多退伍的役男發現髮婆的後台很硬，其實一點也不簡單，「指揮官看到髮婆還要敬三分耶，髮婆都看過幾個指揮官了」、「剪太少顆還會直接噹指揮官」、「髮婆電爆士官長」、「遇過髮婆直接打電話到連長那邊，問說要不要過去幫我們剪」、「髮婆是軍中最牛單位，沒後台還進不去」。

還有一名網友在PTT分享經驗說，當兵時有看過髮婆與值星班抱怨「新兵都沒有來給他剪」，但講完後還被敷衍，氣得直接殺去找指揮官抱怨，最後他們就被逼著去剪髮了。

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▼當兵要學會如何作戰，也要協助救災。示意圖，與本文無關。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

當兵,軍旅,行軍,國軍,中華民國國軍（圖／國防部發言人粉絲專頁）

▼每一個操練都很難熬。示意圖，與本文無關。（圖／陸軍司令部）

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▼收假回營是許多役男感到最痛苦的事之一。示意圖，與本文無關。（圖／陸軍司令部）

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

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關鍵字：當兵,退伍,役男,入伍,髮婆

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