「憂鬱症想舉槍」住院255天屬特例　專家：應理賠阿兵哥41萬

▲住院醫療保險金的保單條款約定須符合「必要性」住院治療的條件。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

阿兵哥難熬軍中生活而患憂鬱症，不到一年內住院8次累積達255天，儘管保險公司認為門診取藥即可拒賠，但經金融消費評議中心審核後，採納軍醫及相關專家看法，判定須理賠41萬多元的住院險醫療金。

ETtoday保險雲報導此案《拒賠阿兵哥服役住院255天 壽險業：應該是等退伍》後，受到讀者關切，甚有網友留言說「也認同保險公司，覺得是裝病」等語。

不過，保戶在申請住院險255天的住院日額1,000元及不同倍數的醫療保險金共39萬多元，遭人壽公司拒絕給付之後，遂向金融消費評議中心申訴，而經評議中心徵詢相關醫療專家及了解其病歷、住院護理治療等資料文件後，判定其為必要性住院，符合保險條款約定之外，並經詳細計算保險金之後，其實保戶可要求保險公司給付41萬多元。

評議中心委員們表示，該保戶在服役9個多月的期間內因「精神官能症、憂鬱症」，是經「醫囑住院」接受治療，而保險公司認為其「住院無必要性」而拒賠，是雙方的爭議點。

保戶病歷摘要中提及在精神科病房住院治療時，情緒低落，且因下部隊到飛彈指揮部業務不熟，跟弟兄長官相處不好，出現憂鬱情緒，甚至到欲寫遺書、想舉槍自殺等念頭。

雖經住院治療多次，且保戶也欲回部隊適應，只是仍對病情無明顯幫助的情況之下，考慮其有憂鬱情緒及自殺風險，經軍中醫評會評估通過及與部隊討論，建議仍須住院治療。

醫師們指出，精神官能性憂鬱症有可能長期慢性化，病期症狀持續兩年以上。保戶因持續面臨出院後回部隊適應不佳問題，及部隊環境自殺風險高，槍械取得較易等因素，故才會持續8次住院，住院長達 255 天。

此為高自殺風險病患及持續環境壓力適應之特例，其住院經軍中醫評會評估通過及與部隊討論，建議住院治療，金融消費評議中心因此判定尚稱合理且應為必要性住院治療，人壽公司須理賠其255天的住院醫療保險金共41萬4,000元。

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