避免未來與社會脫節！海巡署跟科大建立學術平台「當兵也該多長知識」

記者陳雕文／新北報導

海洋委員會海巡署金馬澎分署長廖德成，於本月9日與嶺東科技大學校長趙志揚博士簽訂「策略聯盟意向書」，建立學術研究平台，推展大學端學生投入海巡單位軍職生涯規劃，並辦理外離島海巡碩士專班，避免未來退伍後，與社會脫節，或缺乏許多能力。

▲海巡金馬澎分署長廖德成（圖左）與嶺東科大校長趙志揚博士（圖右）「策略聯盟意向書」。（圖／記者陳雕文翻攝）

資深軍官透露，部分基層士兵從18歲就從軍，在封閉環境待太久，缺乏人際溝通等等能力，因此希望能透過這次策略聯盟，讓他們學習更多知識，未來若是要轉換跑道，也不會與社會脫節，當兵除了服從，也應該多長知識！

由於管轄單位均為外島、離島，分署考量到進修管道較少，為鼓勵同仁終身學習，因此洽商嶺東科技大學，期盼藉此規劃於馬祖等地區辦理碩士專班，建立完善的進修管道。

廖德成表示，嶺東科技大學在中部地區，是第一個與國防部合作，也是第一個在馬祖地區成立現役軍人營區碩士在職專班的學校，提升軍職學識涵養不遺餘力，期許未來藉由綿密合作，使海巡官兵就學、就業一條鞭，為國家培育更多優秀人才。

▼海巡分署與嶺東科大簽訂「策略聯盟意向書」，希望幫助基層士兵增長知識。（圖／記者陳雕文翻攝）