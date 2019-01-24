太平山有結薄霜　見晴懷古步道清晨驚見美景

▲▼海拔2千公尺的宜蘭太平山，宜專一線23至24公里風口處的見晴懷古步道入口附近步道木棧道上，24日清晨結了一層薄霜。羅東林區管理處提供。（圖／羅東林區管理處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

這波冷氣團中，海拔2千公尺的宜蘭太平山國家森林遊樂區，雖尚未下雪，但周邊位處於溫度更低風口處的見晴懷古步道木棧道上，24日清晨是一度結上一層薄霜，結霜美景，隨著山區氣溫逐漸回升，迅速融化。羅東林區管理處依據中央氣象局預報週末將有另波冷氣團報到，若山區溫度能降至攝氏0度以下，且水氣足夠，也是有可能下雪。

太平山莊經理黃信偉說，24日清晨清晨時山莊氣溫約在攝氏2、3度，山區比23日還要乾冷，太平山霧氣已散去，一早山區放晴，太陽露臉，甚至可看見雲海美景。他一早巡視山莊周邊的見晴懷古步道，因該處位在風口，溫度更低，清晨時當地的木棧道結上一層薄霜，隨著山區氣溫逐漸回升，也迅速融化。

24日因山區轉為乾冷天氣，溫度與濕度等條件都不足，降雪機會不高。但羅東林區管理處表示，據中央氣象局預報週末將有另波冷氣團報到，若山區溫度能降至攝氏0度以下，且水氣足夠，「下雪是有機會的」。

▲▼24日因山區轉為乾冷天氣，溫度與濕度等條件都不足，降雪機會不高。（圖／羅東林區管理處提供，下同）