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春節連假逛宜蘭　用電子票證享半價優惠

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▲公路總局為疏運春節連假宜蘭地區交通，實施春節連假使用「電子票證」搭乘公共運輸享有「半價優惠」措施。（圖／記者游芳男攝）

▲公路總局為疏運春節連假宜蘭地區交通，實施春節連假使用「電子票證」搭乘公共運輸享有「半價優惠」措施。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

春節連假9天，公路總局第四區養護工程處表示，為疏運春節連假宜蘭地區交通，實施春節連假使用「電子票證」搭乘公共運輸享有「半價優惠」措施，請民眾多加利用。

▲公路總局為疏運春節連假宜蘭地區交通，請用路人多利用國道客運及鐵路公共運輸。（圖／公路總局第四區養護工程處提供）

▲公路總局為疏運春節連假宜蘭地區交通，請用路人多利用國道客運及鐵路公共運輸。（圖／公路總局第四區養護工程處提供）

公路總局第四區養護工程處說，春節連假自2019年2月2日（星期六）起至12月10日（星期日）止共計9天，第1天至第3天中午南下返鄉車流將陸續出現；又因假期較長，出遊及收假車潮將集中於2月7日（初三）至2月10日（初六）4天，假期倒數第2天（2月9日）下午北上返回工作地車流量大，將致使蘇花路廊、國5各交流道、台9線礁溪北上路段造成嚴重壅塞回堵情形，國道5號壅塞時，可改行台9線北宜公路，並請用路人多利用國道客運及鐵路公共運輸。

四區養護工程處指出，考量春節連假均有大量觀光旅遊人潮，實施春節連假使用「電子票證」『搭乘公共運輸享有「半價優惠」措施，例如：宜蘭地區綠18壯圍沙丘線、綠11礁溪線、綠21冬山河線，花蓮地區的1133太魯閣線及303縱谷花蓮線，請民眾多加利用。

另搭乘首都或葛瑪蘭國道客運往返宜蘭地區，交通部公路總局也與業者協商，提供國道客運票價與臺灣好行1日券套票優惠，「國道客運臺北─羅東來回票＋臺灣好行冬山河線只要265元」，「臺北─礁溪來回票＋臺灣好行礁溪線只要200元」。

又因春節連假適逢武陵農場櫻花季（2月7日至27日），臺中梨山、宜蘭等部分區域觀光旅次可能增加，公路總局已與武陵農場等相關單位共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大疏運措施，提醒民眾櫻花季疏運期間連外道路中124線將實施高強度之交通管制，除已於場內預訂住宿之車輛憑通行證入場外，其餘車輛一律禁止進入；未持通行證之遊客可搭乘公共運輸上山賞櫻，計有臺北、宜蘭及梨山出發等6條路線，並可事先購買預售票提早規劃行程，詳細疏運措施請至公路總局疏運專頁(https://goo.gl/xHjd3E)查詢。

四區養護工程處提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，進入隧道請遵行安全管制，蘇花改隧道速限為60公里，大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，並行駛左側車道，禁行右側之緊急救援車道，大貨車一律須減速過磅。

駕駛們行車前先至該處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳─東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，多利用公路總局新推出幸福公路App，提供省道即時路況及語音播報，敬請用路人多加下載利用，公路總局第四區養護工程處敬祝大家行車平安，新年快樂！

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關鍵字：春節連假,宜蘭,交通疏運

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