春節9天連假東部運量將激增　陳歐珀要台鐵加強疏運

▲春節連假東部運量將激增，立委陳歐珀24日要求台鐵加強疏運，讓鄉親有更優質的返鄉路程。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台鐵東部幹線於春節期間，往往一票難求，尤其2019年春節連假天數高達9天，立委陳歐珀特別要求鐵路局，應做好萬全準備，加強旅客服務，迎接大量返鄉需求。

立法委員陳歐珀指出，鐵路有不塞車、安全、迅速的特性，連假期間卻往往一票難求，已要求相關單位做好配套措施，因應返鄉人潮。9天的假期，鐵路局卻非常用心規劃了12天的疏運計畫，也感謝台鐵同仁犧牲假期、服務旅客。希望透過相關疏運計畫以及優惠措施，讓鄉親有更優質的返鄉路程。

台鐵局運務處副處長陳裕謀表示，配合春節疏運，東部幹線預計將加開319列次、加掛904輛次，將提升宜蘭線14點7%的運能、18點5%的運量。另2月2日至10日樹林－花蓮區間快車，提供北宜100元、北花200元優惠票價，每日開行3往返，共計36列次。假期及收假前一日（2／1、2／9），開行東線紅眼列車，並提供7折優惠票價。離峰時段大專學生搭乘246次、251次及407次列車，可享69折票價等。

台鐵宜蘭工務段段長羅燕東指出，宜蘭線小半徑曲線改善計畫已提出，改善後可提升車速、消除既有路段地質災害等。宜蘭地區的車站電梯新建、門面及公廁改善，也已在陸續進行中。

台鐵局副局長杜微表示，除了節前返鄉、節後返工外，節中也依陳歐珀的指示，加強對觀光旅遊相關的疏運，已有與觀光局和公路總局進行橫向的聯繫搭配。