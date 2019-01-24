特例的歷史性一刻！　合法走蘇花改騎士超興奮

▲▼目前，蘇花改仍禁行機車，但24日因有化學槽車在舊蘇花公路翻覆，交通阻斷，公路總局第四區養護工程處為免影響蘇澳東澳地區交通，24日下午3點特例開放機車走蘇花改。（圖／公路總局第四區養護工程處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

機車被特例走蘇花改，24日下午，騎士們說：「很高興意外的參興機車走蘇花改歷史的一刻！」開特例是因有化學槽車在舊蘇花公路翻覆，交通被阻斷，交通恢復下常前，公路總局第四區養護工程處為免影響蘇澳東澳地區交通，下午3點開放第1波機車走蘇花改，南下有機車20輛、北上70輛。

公路總局表示，24日下午走蘇花改的機車南下的有20輛，北上的有70輛，這是第2次，上次是2018年的瑪莉亞颱風來襲，舊蘇花預警封路，開放機車通行蘇花改，當時只有2輛機車通行蘇花改。

公路總局第四區養護工程處表示，24日下午3點實施台9丁蘇花公路蘇澳至東澳路段交通阻斷疏導措施，開放管制外車種、機車改行蘇花改，下午3點（北上）、下午3點30分（南下）是首波開放機車前導後護通行。而機車騎士在開放時間前到集結點依序等候通行，集結點分別為台鐵東澳車站前廣場（北上）、蘇澳鎮公所（南下）。

另外，今天下午5點(北上) 、5點30分（南下）實施第2波機車前導後護通行，如化學槽車在舊蘇花公路翻覆交通被阻斷提早排除，則取消此波通行。