美軍2軍艦通過台海　美海軍作戰部長早嗆聲：航母通過台海仍是選項

▲麥坎貝爾號。（USS McCampbell）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

國際中心／綜合報導

國防部證實，美國海軍麥坎貝爾號（USS McCampbell）與迪爾號（USNS Water S. Diehl）兩艘軍艦，24日航行通過台灣海峽，由於適逢解放軍恢復遠海長航訓練，時機相當敏感。美國海軍作戰部長李察森上將（John Richardson）早在18日就表示，美國並未排除派遣航母通過台灣海峽的可能性。

▲迪爾號（Walter S Diehl）。（圖／翻攝自美國海軍官網）



國防部下午時也證實，解放軍空警500、轟6等各型機多架，上午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

根據路透報導，美國海軍軍艦去年3度派遣通過分隔兩岸的台灣海峽，但華府已經超過10年沒有派遣航母通過台海戰略航道。與此同時，解放軍現代化改革，設計打造一系列「航母殺手」反艦飛彈，用於打擊敵艦。解放軍退役少將羅援去年底就曾放話說，「敵人怕什麼，我們就打什麼，美國最怕死人，擊沉美軍兩艘航空母艦，看他們怕不怕。」

李察森18日在東京接受訪問，被問到更先進的解放軍軍備是否造成巨大威脅。他回答，「任何類型的艦艇都能通過這些水域，我們看不出有何限制」。他表示，美方將台灣海峽視為國際水域的一部份，因此將會派出軍艦通行。

美國海軍航母通常裝備有80架艦載機，並搭載約5000名組員，是美軍在全球武力投射的關鍵。美軍官員15日向路透表示，美國軍方正密切關注中國大陸取得軍事優勢，是否會出兵攻台。在國防情報局發佈的「中國軍力報告」中，美國防部將台灣視為解放軍現代化的推力之一。

▲美國海軍作戰部長（CNO）李察森（John Richardson）。（圖／達志影像／美聯社）



李察森先前訪問北京，與中共中央軍委、聯合參謀部參謀長李作成會面。李察森向北京傳達，美方反對北京或台北任何單方面行動，並敦促中方在海上發生「非計畫遭遇」時堅守國際規則。

對此，李作成表示，台灣的議題屬於中國內政，不允許外界干涉，若有人想將台灣從中國分裂出去，中國軍隊會不惜一切代價，盡全力捍衛國家主權、領土完整，維護祖國統一。