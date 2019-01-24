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火箭軍曝光「東風-26」試射畫面　「關島殺手」18馬赫突防無視現有防禦

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▲▼東風-26試射畫面曝光。（圖／翻攝自央視）

▲東風-26試射畫面曝光。（圖／翻攝自央視，下同）

記者林彥臣／綜合報導

大陸副總理劉鶴將於1月30日率團前往美國，進行最新一輪「美中貿易戰」談判，央視在23日晚間的《新春走基層》節目中首次公開了解放軍火箭軍裝備的「關島殺手」東風-26導彈發射畫面，「秀肌肉」的意味十分明顯。

大陸觀察者網報導指出，發射這枚導彈的是駐紮在河南某地的火箭軍導彈某旅，在去年年末，全旅千人百車移防到西北大漠，內蒙古某地進行為期兩個月的駐訓，這是火箭軍機動導彈部隊的常態化訓練之一。

▲▼東風-26試射畫面曝光。（圖／翻攝自央視）

根據《多維軍事》報導，東風-26首次公開於2015年9月3日的抗戰勝利70周年閱兵式上，該導彈核常兼備，且能打擊陸上重要目標和海上大中型艦船，這意味著東風-26擁有反航母能力，是繼東風-21D後第二款擁有打擊航母能力的反艦彈道飛彈，另外彈頭採用雙錐體加四個小翼設計，被指能夠在極高的飛行速度中進行變軌等動作。

▲▼東風-26試射畫面曝光。（圖／翻攝自央視）

2015年，大陸官媒間接證實東風-26最大突防速度高達18馬赫（每小時22,050公里），被指能無視對手現有的防禦體系。

2018年4月26日，解放軍宣布，東風-26通過作戰檢驗，已正式列裝火箭軍稱，一個東風-26導彈旅裝備22枚導彈，東風-26最大射程達5,000公里，因能威脅到美軍在西太平洋軍事節點關島，因此又被稱為「關島殺手」。

▲▼東風-26試射畫面曝光。（圖／翻攝自央視）

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