快訊／汐五高架「7車連環撞」　遊覽車乘客膝蓋疼痛送醫

▲國道汐五高架7車連環追撞車禍。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

國道1號汐五高架道路北上路段24日下午4時許發生追撞車禍，現場為7台車連環追撞，包括1輛遊覽車、2輛貨車及4台轎車，現場駕駛都沒有受傷狀況，但遊覽車上一名49歲吳姓婦人因為膝蓋疼痛，警消獲報到場將其送醫治療；汐五高架一度大塞車，目前已經逐漸紓緩車潮。

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