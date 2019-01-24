　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

首創！車禍事故現場即刻理賠　限有投保第三人責任險

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲千萬超跑自撞車禍。（圖／記者陳崑福攝）

▲車禍現場即刻理賠。（示意圖／記者陳崑福攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

在車禍現場就可以收到理賠金！富邦產險近期推出首創「事故現場即刻付款」服務，當投保第三人責任保險的客戶通報發生車禍事故，產險公司就指派理賠人員前往事故現場協助處理與受理賠案，進行損失查勘評估與協商，若現場與第三人取得損失共識達成和解，當場就可進行小額理賠，理賠金立即匯入指定帳戶！

過去理賠人員完成現場處理後，必須回到辦公室才能接續後端的賠案處理，花費相當多時間，也耗費人力成本，當事人還有處理後續繁瑣的理賠事宜。富邦產險副總經理陳維格指出，2013年陸續將理賠人員配置的平板使用行動理賠APP後，在事故現場即可直接核對客戶承保資料，進行理賠案件受理，經客戶確認並簽名後，線上快速立案，省去資料往返的程序，迄今服務件數已超過10萬件。

近期又再深化行動服務，提供事故現場即刻付款的創新理賠模式。陳維格說明，當理賠人員於車禍事故現場完成第三人體傷或財物的損失勘估後，協助適格雙方當事人取得共識並線上簽立和解書，不需返回辦公室遞交理賠文件，就可以在事故現場將小額理賠金匯入指定帳號。

陳維格表示，事故現場即刻付款，主要是將運行多年的臨櫃小額賠款功能擴大到事故現場，過程不須簽立紙本文件，全部都在平板電腦中搞定，理賠金當場匯入第三人指定帳戶，立即解決客戶的問題。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
影片曝光！飼主放比特犬咬浪浪　路人拿掃把打救不回
快訊／高雄預拌車衝民宅　車頭撞入瞬間爆炸噴火球2人傷
尾牙槓龜..10辣妹露球送「極樂安慰獎」　老闆：幫你們改運
劉以豪怒了！住家被公開飆34字護家人：那是我家

關鍵字：車禍,第三人責任險,理賠,富邦產險

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

首創！車禍事故現場即刻理賠　限有投保第三人責任險

閃過股匯雙殺夾擊　元大人壽逆勢轉虧為盈獲利近3億

AIA大使貝克漢簽名球7500競標　同曾雅妮球衣助愛奇兒家庭

遙控機害人重傷死亡賠償300萬起　7月上路責任險年繳1.5萬

專家嘆「保險終究不是儲蓄」　只重增額利差棄權懂條款因小失大

壽險保額明明480萬　保戶只想儲蓄身故卻遭低賠200萬

三商美邦居壽險第七　投資型保費成長66％降低國外部位避險

產險界新人和泰交帳　保費收入翻倍成長躋進前10名

超過一半飼主未聽過寵物險　產險界改良保單第三代上市

年終獎金賺紅包　精打細算上網買年金險持續飆高

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

王子異晚會上見火棍掉出　超淡定直接拿AJ鞋滅火！

首創！車禍事故現場即刻理賠　限有投保第三人責任險

閃過股匯雙殺夾擊　元大人壽逆勢轉虧為盈獲利近3億

AIA大使貝克漢簽名球7500競標　同曾雅妮球衣助愛奇兒家庭

遙控機害人重傷死亡賠償300萬起　7月上路責任險年繳1.5萬

專家嘆「保險終究不是儲蓄」　只重增額利差棄權懂條款因小失大

壽險保額明明480萬　保戶只想儲蓄身故卻遭低賠200萬

三商美邦居壽險第七　投資型保費成長66％降低國外部位避險

產險界新人和泰交帳　保費收入翻倍成長躋進前10名

超過一半飼主未聽過寵物險　產險界改良保單第三代上市

年終獎金賺紅包　精打細算上網買年金險持續飆高

1天開9罰單！板橋車站自動執法上路　小黃搶客、夜間停車占大宗

挑戰300億電視市場　OVO電視盒不用錢

過好年！經濟部宣布2月油氣價全凍漲

評／國民黨內的真女人

BMW大改款2系列「放棄後驅」？偽裝車底盤照讓車迷哭了

越南人來台假觀光真打工　彰化襪子包裝廠再查獲4人

「鐵道星巴克」開幕搶先體驗！新豐舊車站喝咖啡看火車

尾牙表演被10醉男壓倒！　「一直撞我…」辣妹舞者送醫崩潰痛哭

刀刀見骨！公務員裝病早退　持20cm菜刀「斬首」心儀女

S.H.E離開華研後首公開合體！　問台下「我們是誰」竟被打槍

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

保險熱門新聞

壽險保額480萬　只想儲蓄遭低..

專家嘆「保險終究不是儲蓄」　棄..

儲蓄險64萬高保費　受益人怨死..

大錯特錯！把利變險當儲蓄行銷　..

遙控機害人重傷死亡賠償300萬..

超過一半飼主未聽過寵物險　產險..

儲蓄險只是一種比喻！不一定保本

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

一張表懂失能險保證給付15年　..

年終獎金賺紅包　精打細算上網買..

壽險爆大量虧損衝擊淨值　海外投..

產險界新人和泰交帳　保費收入翻..

首創！車禍事故現場即刻理賠　限..

三商美邦居壽險第七　投資型保費..

更多熱門

相關新聞

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

台中潭子區發生恐怖死亡車禍，36歲涂姓女子23日下午騎車行經環中路一段時，同向車道45歲韓姓男子駕駛預拌混凝土車要右轉，不慎將她撞倒、捲入車底，韓男聽到聲音，倒車後退查看，輾過她頭部，導致當場肚破腸流死亡。家屬痛哭認屍，母親慟訴「就叫她不要離大車這麼近！」

捷運保全迴轉遭撞　機車解體噴10米慘死

即／迴轉釀禍！機車解體捷運保全慘死

內輪差惹禍　女命喪混凝土車下

循跡系統「開不開」是關鍵

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

女植物人產子案　兇手抓到了！

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

肯亞恐攻　SAS特戰教官衝現場曝光

即／市長降臨　韓國瑜突襲新堀江

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面