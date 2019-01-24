首創！車禍事故現場即刻理賠　限有投保第三人責任險

▲車禍現場即刻理賠。（示意圖／記者陳崑福攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

在車禍現場就可以收到理賠金！富邦產險近期推出首創「事故現場即刻付款」服務，當投保第三人責任保險的客戶通報發生車禍事故，產險公司就指派理賠人員前往事故現場協助處理與受理賠案，進行損失查勘評估與協商，若現場與第三人取得損失共識達成和解，當場就可進行小額理賠，理賠金立即匯入指定帳戶！

過去理賠人員完成現場處理後，必須回到辦公室才能接續後端的賠案處理，花費相當多時間，也耗費人力成本，當事人還有處理後續繁瑣的理賠事宜。富邦產險副總經理陳維格指出，2013年陸續將理賠人員配置的平板使用行動理賠APP後，在事故現場即可直接核對客戶承保資料，進行理賠案件受理，經客戶確認並簽名後，線上快速立案，省去資料往返的程序，迄今服務件數已超過10萬件。

近期又再深化行動服務，提供事故現場即刻付款的創新理賠模式。陳維格說明，當理賠人員於車禍事故現場完成第三人體傷或財物的損失勘估後，協助適格雙方當事人取得共識並線上簽立和解書，不需返回辦公室遞交理賠文件，就可以在事故現場將小額理賠金匯入指定帳號。

陳維格表示，事故現場即刻付款，主要是將運行多年的臨櫃小額賠款功能擴大到事故現場，過程不須簽立紙本文件，全部都在平板電腦中搞定，理賠金當場匯入第三人指定帳戶，立即解決客戶的問題。