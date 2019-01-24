台中女騎士被「水泥車輾過」！變形肚破慘死　10歲兒指認趴膝痛哭

▲女騎士遭水泥車撞倒輾過，命喪輪下。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）



社會中心／台中報導

台中潭子區發生恐怖死亡車禍，36歲涂姓女子23日下午騎車行經環中路一段時，同向車道45歲韓姓男子駕駛預拌混凝土車要右轉，不慎將她撞倒、捲入車底，韓男聽到聲音，倒車後退查看，輾過她頭部，導致當場肚破腸流死亡。家屬痛哭認屍，母親慟訴「就叫她不要離大車這麼近！」

事發於23日下午3時許，45歲韓男向警方供稱，他駕駛預拌混凝土車，從環中路旁的工廠開出，行經路口要右轉至中山路一段時，號誌顯示為右轉燈，右轉到一半，突然聽到碰撞聲，感覺撞到東西、沒有壓過去，隨即停車查看，才驚覺機車倒在後方、撞到人了，但過程中都沒看到機車騎士，也不知道怎麼撞上死者的。

警方勘驗調查發現，女騎士陳屍在右前輪後方，但水泥車僅第一後輪有明顯血跡，初步研判，她可能被撞後捲入車底、第一輪輾過，因為倒車過，才沒有躺在沾有血跡的輪下。消防救護人員到場時，涂女身體變形，失去生命跡象，當場肚破腸流慘死，並沒有送醫；家屬傍晚到派出所指認，母親和丈夫淚崩確認身分，10歲兒子更是趴在膝上痛哭，母親難過說「就叫她不要離大車這麼近」、「怎麼會這樣…」

韓男酒測值為0，他並稱，第一次撞擊處可能在右前方偏中間處，因為沒看到騎士，下車看到涂女被壓在右側第一後輪下方，當時為了救人，有倒車後退。警方表示，因該路口沒有監視器，將依業務過失致死罪嫌將他移送法辦。