外籍巨乳妹來台PK老司機　G奶「蜜桃」業績NO.1狂吸金

▲G奶蜜桃來台賣淫，集團的宣傳照上看得出其好身材。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

移民署北區事務大隊機動隊日前藉由網路巡邏等方式蒐證發現，色情應召集團招募大陸及泰國籍等年輕貌美女子，利用來臺自由行觀光之機會，搭配「巨乳艷照」網路隨機攬客；專案小組破獲逮捕6名大陸籍、2名泰籍年輕女子。警方發現集團為了攬客，還謊稱「妹都是新加坡人，可無套」，吸引大批老司機上門消費。

新北市移民署機動隊表示，以綽號「馬哥」賴姓男子為首的賣淫集團，利用手機通訊軟體招募外籍女子在臺觀光可工作訊息，吸引大陸籍及泰國籍女子來臺觀光從事賣淫，由色情業者提供賣淫處所，承租飯店房間及套房並利用通訊軟體群組，散播賣淫女子清涼照及煽情的廣告訊息攬客；被查獲賣淫女子當中，有多位是第一次來臺即從事賣淫行為，亦不乏有來臺10餘次者。

▼大奶妹手機內多張傲人胸圍自拍照。（圖／記者陳豐德翻攝）





專案小組見時機成熟，22日聲請搜索票後兵分多路，分別於臺北市中山區某商務旅館、林森北路及民生東路出租套房等7處所破獲大型call客中心及應召站據點，查獲大陸籍賣淫女子及嫖客共10餘人，現場查扣保險套、潤滑油、乳液、避孕藥、紅黴素、金黴素、注射針筒、安非他命、電腦主機、監視錄影設備、帳冊等證物。

移民署詢據應召女子更發現，該賣淫集團call客中心與客人議價，每次性交易之價位從2800-7800元不等，而應召集團從中抽取高額傭金，其中大陸籍巨乳賣淫女子賣相佳收取7800元僅能分得1900元，應召集團從中抽傭5900元之高額利潤，訊後全案依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例、人口販運防制條例、妨害風化罪、社會秩序維護法、入出國及移民法、毒品危害防制條例等移送臺灣臺北地檢署偵辦。

移民署呼籲，民眾如有發現外來人口從事非法或遭受剝削之情事，可以紀錄發現之時間及處所，向各縣市移民署專勤隊檢舉。政府對於任何人在臺從事不法活動，絕不姑息，以保障人權，並穩定國內勞動市場，確保國家社會安定。

▼專勤隊將賣淫女子法辦。（圖／記者陳豐德翻攝）





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