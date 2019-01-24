洗腎運將撐家計遭撞亡　妻淚「不知怎麼辦」網心疼想幫忙

記者陳玉／台中報導

大里區23日晚間發生嚴重連環車禍，造成3人不治，其中劉姓司機是家中經濟支柱，劉妻悲痛表示，「丈夫只是想多賺錢才跑夜車」，每月賺2萬多、扣除房租1萬多，剩下的錢難以維生；有網友見媒體報導後熱心詢問「希望可以協助他們家」；台中市社會局表示，民眾若想捐款可電洽04-22289111，將由社工評估，再決定是否開設社會救助金專戶。

▲劉姓計程車司機妻子淚訴「對方還酒駕，真的不知道該怎麼辦...」。（圖／東森新聞）

劉姓司機與妻子結婚30年，劉妻表示，丈夫領有重度身心障礙卡，1週要洗腎3天，但為了多賺一點錢，晚上都會出門跑車，凌晨2點多返家；23日晚間丈夫也是洗腎後再去工作，但沒等到丈夫回家，而是警方通知的噩耗。

劉妻悲痛表示，丈夫對家人很好，近年因身體欠佳才改開計程車，每個月賺2萬初，但扣除1萬3的房租，剩下的錢難以維生；劉妻得知涉嫌肇事的賴男酒測達1.39毫克，不禁淚下「很可惡啊、對方還酒駕，現在真的不知道該怎麼辦...」。

▲熱心網友表示想要幫助劉姓計程車司機一家人。（圖／翻攝自Facebook社團《大里人聊天室》）

有網友見媒體報導後在臉書社團《大里人聊天室》PO文表示，「想請教大家有誰知道他們（劉妻）住哪裡？」表達想要協助劉妻一家；對此，台中市政府社會局表示，政府對於此狀況都有配套措施，接獲詢問後，將會派社工評估，再決定是否開設「社會救助金專戶」，若有善心民眾想要協助都可電洽社會局。

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