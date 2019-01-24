噴槍奪命！母親1055字告白「小孩願投胎再做我女兒」　淚嘆：心裡有安慰

▲女童媽媽發文表示，小孩靈魂願意再投胎讓我做女兒。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

一名3歲女童遭「噴槍」奪命疑點重重，其父更稱是女兒自己把玩造成，檢方先以過失致死罪諭令6萬元交保。而檢警於24日上午10時會同法醫解剖複驗，企圖還原真相。此外，女童的母親也在臉書PO文表示，「小孩已招魂回家...我也已經放下，小孩靈魂表示願意再投胎讓我做女兒，我心裡也有安慰了。」

女童媽媽發文提到， 「我們是真的很愛我們的女兒，也常出遊...我們都很難過很不捨，也並不想大家不理智的去起底或私刑一個愛小孩的父親。」她也表示，「小孩已招魂回家，她完全沒外傷的情況下離開，我也已經放下，小孩靈魂表示願意再投胎讓我做女兒，我心裡也有安慰了。」

▲女童母親發文力挺女童生父。（圖／翻攝自臉書）

女童媽媽還說：「小孩出事前一天還拿著巧虎書說裡面的巧虎有媽媽抱，也有爸爸抱，我對著她說，那妳明天可以抱抱爸比，誰都沒想到會發生這樣的事件。」此外，她也表示，「經過老師招魂後，也與女兒對話完，心情也已放下，雖然家人不諒解捨不得，畢竟當事人是我們，寶貝真的是我們所有人的心肝寶貝跟小天使。」

【女童母親臉書全文↓】



噴槍奪命！母PO合照挺：「爸每天工作13小時」很愛女兒 小孩已招魂回家

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