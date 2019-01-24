單親爸酒駕連環撞　胞兄代弟鞠躬道歉：不敢跟他說3死

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台中大里區23日晚間發生3死3傷車禍，其中涉嫌肇事的賴姓駕駛酒測值達1.39毫克，因撞擊力道大造成顱內出血、主動脈受損，24日術後於加護病房觀察中。賴男因全身插管，透過筆寫溝通並告訴其胞兄要照顧其2位女兒；賴兄表示，很少聽到弟弟去喝酒，更擔心賴男術後承受不了，「不敢跟他說有3人死亡」，並鞠躬替弟弟道歉。

▲涉嫌肇事賴姓男子駕駛白色廂型車高速衝撞計程車。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



賴男胞兄表示，賴男離婚後獨自扶養2個女兒，在五金公司擔任送貨人員，2個女兒平時下課後先到祖父母家，待賴男下班後再去接返家；對於賴男23日晚間行蹤，賴兄表示「不知道他去哪裡」，更說很少聽到弟弟去喝酒。

賴兄說，事故發生後有經過車禍現場，當時看見白色廂型車就認為好像弟弟的送貨車，沒想到回家後就接到醫院電話，連忙趕到醫院，整夜未眠，推測弟弟當時正在去接小孩的路途中。

▲計程車遭撞後翻覆，造成3人傷重不治、1人加護病房觀察中。

中國附醫表示，賴男顱內出血、主動脈受損，目前手術完成，正在加護病房觀察中；因賴男全身插管，賴兄稍早探訪時透過筆寫與其溝通，賴男不斷交代要幫忙照顧2個女兒、請哥哥向公司道歉；但賴男對於車禍過程，僅寫下與黑色車相撞後其他都不記得。賴兄也表示，擔心弟弟術後身體承受不了，「不敢說3人死亡」，對於弟弟肇事也不斷鞠躬道歉。

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