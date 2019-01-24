年改復審9萬件全遭駁回　保訓會官：當事人年前收到結果

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）

記者潘永鴻／台北報導

年金改革去年7月1日上路，銓敘部收到近9萬3000件不服退休所得重算行政處分的復審書，保訓會官員24日表示，「沒有一件復審成功，當事人將在農曆年前收到復審結果，依法可在2個月內提起行政訴訟。」

公務人員保障暨培訓委員會官員表示，年改上路後，退休公教人員若不服退休所得重算行政處分書，可將復審書寄到銓敘部，銓敘部答辯後，轉由保訓會審理。近9萬3000多件的復審書已審理完畢，有100多件因為程序問題而不受理，其餘全數駁回，也就是沒有一件複審成功，當事人將在農曆春節前收到復審結果。

為因應年改大量的復審決定書，考試院公報從今年1月起，不再將保障事件決定書全文以紙本刊登，而是以列表方式刊登決定書字號、案由、審議決定主文，全文則以電子檔方式，讓民眾上網查詢。

「依規定，當事人收到復審結果後，在2個月內可提起行政訴訟。」保訓會官員指出，若最終行政訴訟也遭到駁回，等於已窮盡一切救濟途徑，將可以提起釋憲。

考試院官員解釋，若維持過去全文紙本刊登方式，以復審決定書10萬件、每案3頁估算，將增加30萬頁篇幅，公報印製費及校對費約需新台幣1960萬元。若改以類似摘要的方式刊登，印製費用僅22萬元，節省了大量經費，並符合資訊科技的應用。