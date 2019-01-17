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高普考近3年需用增額逐年降低　錄取名額再降

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▲▼ 考試院,中華民國政府機關（圖／記者季相儒攝）

▲考試院中華民國政府機關（圖／記者季相儒攝）

記者潘永鴻／台北報導

107年公務人員高等考試三級考試暨普通考試錄取人員資料統計分析，考試院17日在第12屆第222次會議考選部重要業務報告指出，近3年之需用名額及報考人數呈現持續減少情形，錄取人數亦隨減少，到考率則均維持在7成左右，其中106年到考率明顯較高，然該年之錄取率則為近3年之最低。

根據考選部資料分析，由於106年到考率、到考人數都較高，才形成錄取較低的現象。不過，這三年需用名額逐年減少，造成總報名人數也逐年減少，錄取人數也呈現逐年下降的情況。

▲▼考試院公布高普考，近3年本考試報考、到考與錄取統計分析。（圖／考試院提供）

▲考試院公布高普考，近3年本考試報考、到考與錄取統計分析。（圖／考試院提供）

據考試院資顯示，107年高考三級設99類科，普通考試設64類科，報考人數總計84,684人(高考三級43,507人，普通考試41,177人)，到考人數59,358人(高考三級29,624人，普通考試29,734人)，錄取5,382人(高考三級2,961人，普通考試2,421人)，錄取率為9.07%(高考三級10.00%，普通考試8.14%)。

而根據考試院資料，錄取人員年齡、性別、教育程度統計分析，高考三級考試錄取人員平均年齡為28.96歲，分布比率以21-25歲為最多，計1,233人，占41.64%；其次為26-30歲，計813人，占27.46%；普通考試錄取人員平均年齡為27.81歲，分布比率以21-25歲為最多，計1,199人，占49.52%；其次為26-30歲，計623人，占25.73%，與前2年相較，錄取人員平均年齡有微幅下降之情形。

▲▼考試院公布高普考試錄取人員年齡統計表。（圖／考試院提供）

▲考試院公布高普考試錄取人員年齡統計表。（圖／考試院提供）

過去106年公務人員高考三級28歲、普通考試28歲。高考三級分布比率以21-25歲，1,170人最多，占37.40%；26-30歲次之，計975人，占31.17%。普通考試分布比率以21-25歲，1,237人最多，占44.79%；26-30歲次之，計732人，占26.50%。105年高考三級29歲、普通考試28歲。高考三級分布比率以21-25歲及26-30歲，各1,119人最多，各占32.28%；31-35歲次之，計702人，占20.25%。普通考試分布比率以21-25歲，1,122人最多，占40.03%；26-30歲次之，計833人，占29.72%。

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