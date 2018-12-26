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藥事法103條爭議　藥師公會建議國家考試增列中藥題目

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▲藥材,中藥房,中醫,抓藥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲中藥。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者潘永鴻／台北報導

數年來，中藥販賣業者、藥師公會、中醫師公會等團體，不斷就藥事法第103條第4項所規定之營業範圍以及涉及之「國家考試」，向藥事主管機關為各種立場與主張大相徑庭的陳情及抗議，引發各界關切。藥師公會政策執行長沈采穎26日表示，建議考試院針對這個中藥的一個這個題目增列，可以召集專家學者看這種在比例上未來在國家考試部分，要有多少百分比是比較合理的。

藥事法第103條條文提及之考試，由於該條文僅規定考試者之資格、業務範圍，尚乏該類人員定義與考試名稱，且未授權訂定管理辦法，故無法辦理考試。「應站在全民一個用藥安全，希望藥師針對重要的知識能夠與時俱進」，沈采穎表示，未來針對這個考試部分，建議考試院針對這個中藥的一個這個題目增列，可以召集專家學者看這種在比例上未來在國家考試部分，要有多少百分比是比較合理的。

▲▼藥師公會政策執行長沈采穎。（圖／記者潘永鴻攝）

▲藥師公會政策執行長沈采穎。（圖／記者潘永鴻攝）

沈采穎認為，「教」部份來說，在未來譬如說在這個持續教育，藥師每六年要120個繼續教育學分，那也可以同意，有執行中藥業務的除了這120個學分之外，多增加多少學分，很希望知識能與時俱進，所以政府如果制定執行中藥需要每六年多少學分，要站在民眾用藥安全，以及藥師的專業度，提升如何讓民眾了解中藥要也是一種藥。

沈采穎指出，憲法規定政府應該要有維護人民健康定義的考量，針對這次「藥事法第103條」爭議，在之前衛生署時代在十九年前的一個中藥商賄賂案部分，看得出當時衛生署的官員，未在民眾的一個健康最大的利益去阻擋法案，因為某些因素造成103條通過而且不清不楚寫了「中藥師」三個字，其實是錯誤的政策，盼現今的立委針對此議題有所關注，不管是就地合法化中藥技術士，在法上其實都是不合理的，監察院在一九八九年也一次性的法律解決案例，已經給就地合法化一次。「希望說針對這個法案的部分的一個修正，未來能夠把它更明確的定義，不要再含含糊，應重新檢討的必要。」

▲▼考試院。（圖／記者潘永鴻攝）

▲考試院。（圖／記者潘永鴻攝）

對此，考選部專技考試司司長黃慶章表示，藥事法第103條第4項提及之「國家考試」，涉及我國整體藥事管制政策，應由藥事主管機關就法條所列特定人員之職業屬性、管理規範、地方衛生主管機關如何出具修習中藥課程證明文件等，先行釐清並為政策決定後，考試機關才能夠具體規劃相關考試。因此，關於藥師公會的意見，應該由藥事主管機關先行決定我國藥事管制政策後，考試機關再配合研議。

考試院上週21日表示，藥事法第103條第4項之立法目的，係為解決既有人員從事中藥販賣業務之權限問題，未來則應由條文中之「中藥師」從事中藥販賣業務。至於是否設置中藥師，其與中醫師、藥師之關係及執業範圍為何？因涉及中醫、藥之重大政策，「非屬本部權責」，仍宜請藥事主管機關審慎研議。

考試院指出，在此項藥事政策未改變之前，亦應思考透過憲法規定的專門職業及技術人員制度，建立誘因及管道，吸引既有醫藥專技人才投入中藥行業，或從專業養成教育著手，培育中藥人才，規劃中藥師制度，在現有中醫師及藥師之外，使中藥從業人員或其他年輕學子能有另一管道取得法定資格。

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關鍵字：考試院,藥師公會

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