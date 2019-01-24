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日本流感疫情大爆發！OL苦撐上班「昏倒跌落月台」遭電車輾斃

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▲▼日本流感,流行性感冒。2009年資料照（圖／CFP）

▲保健所呼籲民眾，如果患流感務必要好好休息，盡量避免外出。（圖／CFP資料照）

國際中心／綜合報導

日本近期流感疫情嚴重，光是上週就有163萬人罹患流感，東京也早已發布流行警報。22日更發生一起女性上班族疑似因罹患流感、體力不支，等車時昏倒跌落月台，遭進站列車當場輾斃的意外。專家表示，流感病患發燒時會出現神智不清、走路不穩等情形，千萬不要勉強自己出門，以免發生憾事。

綜合日媒報導，東京警視廳表示，東京地鐵日比谷線中目黑站22日上午9時半，一名在月台等車的37歲女性上班族不知為何跌落軌道，當場被列車撞死。據悉，該名死者的遺體內被測出流感病毒，而事發當時，也有數人目擊到死者在月台上咳嗽不止，目光呆滯的走動後，便突然失足跌落鐵軌。

此外，埼玉縣出現一名罹患流感的小學六年級男學生，病患22日從自家公寓的3樓跌落，先是掉落至車庫屋頂後，彈飛至地面，所幸並無生命危險。群馬縣前橋市一間住有78名長者的老人養護中心傳出，有高達35人感染流感，截自22日止，更有5人因此死亡。前橋市保健所表示，雖然流感可能並非直接性的死因，但不能完全否認與流感的關聯。

事實上，東京當局在17日就已發布流感警報，比起前一季還快了一星期發布警報。由於流感興盛，直到13日為止，東京已有236所幼稚園與學校採取停課措施。依照目前檢測出病毒的分析結果，有高達72%的案例皆是感染從10年前作為新型流感肆虐全球的「H1N1」。

根據東京都政府表示，截自13日以前短短一周都內419所醫療機構的平均流感患者已達31.7人，突破發布流行警報的30人，因此在17日將流感注意報更改為流行警報。民眾務必勤洗手預防感染。

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關鍵字：流感,日本旅遊,日韓要聞

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