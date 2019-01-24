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刀刀見骨！公務員裝病早退　持20cm菜刀「斬首」心儀女

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▲▼ 公務員裝病早退　持20cm菜刀「斬首」心儀女。（圖／yk69xxx_akihime）

▲鳥山裕哉遭警方逮捕後隨即坦承犯行。（圖／yk69xxx_akihime）

記者王佩翊／編譯

日本埼玉市一名男公務員鳥山裕哉疑似因感情糾紛，23日晚間持刀在商辦大樓5樓走廊瘋狂砍殺22歲的女性金井貴美香，被害人送院1小時後仍傷重不治，而鳥山則當場遭到逮捕。警方透露，死者上半身有多處傷痕，其中靠近脖子的部分多刀更是深可見骨，可見嫌犯殺意堅決。

根據《每日新聞》報導，現年25歲的鳥山裕哉任職於前橋市道路管理課，2018年4月到職，23日當天也照常出勤，但鳥山卻在午休後告知主管「有點想吐、頭好痛」，並請了病假早退。沒想到早退後的鳥山竟拿著長約20公分的菜刀，從前橋市趕到被害人位於埼玉縣大宮區的公司，並在大樓5樓走廊出手攻擊金井，被害人身中多刀，送醫搶救後，仍回天乏術。

據了解，鳥山從2018年秋天以來就持續糾纏金井貴美香，警方透露，金井本人當時就曾數度到警局報案表示遭到跟蹤，怎知還是無法避免悲劇發生。對此，負責此案的春日部警署則澄清，當時已經根據被害人與被害人家屬的意思做出適當的處置，絕無懈怠。此外，金井的鄰居也提到，大約半年前曾經看到一名男子出現在金井所住的公寓內，到處敲門，行徑十分可疑。

鳥山裕哉的同事則吃驚的表示，鳥山平時工作認真，個性穩重，沒什麼煩惱的樣子，沒想到竟然會出手殺人。前橋市長山本龍24日召開記者會道歉，「因為本市職員而起的事件造成一名年輕的女性失去性命，我們深感悲痛，對當事人的家屬與朋友致上十二萬分的歉意。」

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