9歲起只喝飲料「藥配可樂」　他吞20年來第一口水險吐：好腥

▲ 南韓男子上節目坦承20年沒喝過白開水。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

國際中心／編譯

水分對人體來說是不可或缺的，但許多人都沒有喝水的習慣，通常是等到口渴時才喝水，南韓甚至有一名男子自9歲以後就從沒喝過一滴水，只靠飲料過活，因為覺得白開水有腥味，就算因此尿道結石也喝不下去。他日前在電視節目上喝下睽違20年來的第一口水，表情一臉厭惡，讓現場觀眾都看傻眼。

一名男子日前在為民眾解決煩惱的綜藝節目《大國民脫口秀——你好》中無奈的表示，他有一個認識多年的朋友，20年來從沒看過他喝水，不管口有多渴都只喝飲料，吃藥的時候甚至以可樂搭配，還經常以酒代水，因此出現胃潰瘍、便秘等症狀，體重也飆升30公斤。

這位「不喝水的朋友」是一名30歲男子，他在節目上坦承，9歲那年在奶奶家喝到充滿腥味的地下水，因此嘔吐之後就對喝水產生陰影，此後20年從沒喝過一滴水，就連決明子茶、玉米鬚茶、牛蒡茶等等味道很淡的茶類都難以接受。他提到，「我也曾經努力嘗試，但感覺很煩，又不好喝。」

身邊的朋友都知道他不喝水，因此很擔心他的健康，公司前輩也會在他一早上班時買給他一罐玉米鬚茶，命令他「今天沒喝完就不准下班」，但他通常都無法做到，只好倒掉。節目主持人於是請他喝喝看一旁的礦泉水，還一面強調，「那不是地下水喔」，沒想到他打開瓶蓋後，先是聞聞水的味道，再將水倒在瓶蓋裡，猶豫再三後終於鼓起勇氣吞下那一小口水，最後還是搖搖頭並表示，「有種水庫的腥味」，讓觀眾都滿臉困惑。

他表示，每當口渴的時候就會喝飲料，就連當兵時也是買來粉狀的運動飲料倒入水中，堅決不喝白開水，導致他每天只排尿一次，但一名健康的成人通常一天會排尿4至6次；他不僅產生便秘困擾，6年前和2個月前都被診斷出尿道結石，甚至痛到無法下床。

除了不喝水的壞習慣以外，這名男子近年來經常喝酒，體重因此瘋狂增加30公斤。節目公開他當兵時的照片後，現場觀眾也發現，因為水份攝取不足又喝太多酒，他當時明顯的六塊肌都消失不見。他提到，每次朋友約喝酒，他都是隨叫隨到，害怕一旦拒絕就會和朋友疏離。

製作單位最後準備3杯飲料讓男子試喝，第一杯是富含維他命C的檸檬水，但男子含了一口之後完全吞不下去，最後吐出來；第二杯牛蒡茶雖然好不容易吞下一口，卻讓他出現一臉厭惡的表情，反應相當激烈；最後一杯則是再度讓他忍不住吐掉，皺著眉問道，「這味道也太像開水了吧？」主持人告訴他第三杯確實是水之後，他還是無奈的表示「真的沒辦法」，只有牛蒡茶勉強可以接受。