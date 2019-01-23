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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

日巡邏機今再度低飛逼近韓驅逐艦「1月4次」　韓軍急開記者會怒斥

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▲▼南韓國防部公布火控雷達照射事件現場影片。（圖／翻攝自南韓國防部YouTube）

▲ 南韓國防部日前公布火控雷達照射事件現場影片。（圖／翻攝自南韓國防部YouTube）

國際中心／綜合報導

日本及南韓近來因12月的火控雷達事件爭執不休，日方日前才憤而喊停與韓方的磋商，沒想到爭端尚未平息，南韓聯合參謀本部作戰本部長徐旭稍早又緊急召開記者會指出，日方巡邏機今（23）日再度於離於島（蘇岩礁）附近海域低空飛行，對韓方軍艦做出威脅行為，且這已經是日方一個月內第四次挑釁。

徐旭指出，當地時間下午2時3分左右，日本P-3巡邏機在南韓離於島西南方約131公里處海域低飛，高度僅有60至70公尺，距離韓方驅逐艦約540公尺。他強調，自2018年12月20日雷達照射事件爆發後，韓方採取較為保守的態度，日方卻在本月18日、22日及23日一再靠近，明顯是公然挑釁，「使我們不得不懷疑日本的意圖，對此表示強烈譴責。若此類行為再次發生，必將採取強硬的應對措施。」

此前，日本防衛省21日針對雷達照射事件發表最終立場，公開新的證據指出，「應該無法查明真相，認為已經難以與韓方繼續磋商」，直接中止兩國協商。南韓國防部發言人崔賢洙當天稍晚則表示，日方沒有提出直接證據，僅公布所謂探測到雷達電波的聲音，實則是內容不詳的機械音，隨後便喊停協商，令人感到遺憾，並再次要求日方提出確切證據，接受兩國專家科學且客觀的檢驗。

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關鍵字：雷達照射,火控雷達,日韓要聞,國際軍武

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