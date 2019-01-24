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柯文哲揭私人恩怨　王世堅回嗆：市民不是選你當皇帝

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▲▼王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

面對頭號「柯黑」台北市議員王世堅，台北市長柯文哲23日接受電視節目專訪時表示，自己當市長第一個月，就為了晴光市場槓上王世堅，甚至拍桌要警察送他離開。對此，王世堅24日回嗆柯文哲，「市民是選你當市長，不是選你當皇帝！」

王世堅在臉書表示，柯文哲聲稱與自己的恩怨始於上任市長第一個月的晴光市場事件，但晴光市場事件發生於2015年8月20日，距柯文哲上任已長達9個月之久，何來上任一個月？且試問柯文哲「這9個月的時間，阿堅對他的強烈監督、批判，該當如何解釋？」

王世堅指出，早於2015年4月08日柯文哲上任第一個會期親赴民進黨團報告，柯文哲當時自比雍正希望「一堂和氣」，身為市長卻想著當皇帝，他直接回敬「大鳴大放」，這裡是台北市議會民進黨黨團，不是市政會議廳，議會規則由議會制定，不是柯文哲所定，更不是「一堂和氣」。

王世堅提到，柯文哲首次台北市議會施政報告，因柯文哲不斷向媒體放話，說他送柯文哲湯匙和畚箕，要柯文哲不要「講的一畚箕、做嘸一湯匙」；隨後，台北市議會市政總質詢，柯文哲說自己嗡嗡嗡從早忙到晚，但卻是無頭蒼蠅般處理市政，毫無方向，柯文哲刪減27項警察業務，卻不正視警力問題，且警力持續流失，讓他痛斥柯文哲捨本逐末。

王世堅不解，「以上這些具體的質疑與建言，難道都是私人恩怨嗎？」，柯文哲所謂晴光市場事件，是所有選區議員為當地攤商向市府陳情，不是「王世堅以老議員之姿欺負新市長」，反倒是柯文哲誤信希望晴光商圈都更的意見，為將當地市場攤商剷除，因此，將原先保留三米的消防空間要擴大至四米，執意拆除攤架，影響200位攤商、200個家庭生計。

王世堅直指，照此標準在全台北市執行，其他夜市都將無法生存，他不認同這種沒溝通、不尊重市民、雙重標準的苛政，何況晴光市場的活動式屋頂與原先保留三米的消防空間，是前總統陳水扁擔任市長時市府、中央政府、地方攤商協調共同的共同決定，工程經費也由三方共同分擔，並不妨礙二米四消防車通過，柯市府僅以一句公安之名，說拆就拆。

王世堅提到，柯文哲於雙城論壇出發前承諾選區議員與當地攤商，從上海回台後會親自會勘處理協調，結果接連三天建管處卻不斷刁難要拆除，經詢問建管處才發現，柯文哲表面答應議員與攤商們說「回國處理」，私下卻是要求建管處他回國後要「驗收成果」，因此，會議當天他為攤商叫屈，現場還有其他議員、議員辦公室主任，都有錄音存證，柯文哲不要刻意扭曲事實。

王世堅指出，柯文哲消滅晴光市場攤商前一天，是去上海跟大陸交心；此外，柯文哲國內對五大案也沒解決，還跟財團交朋友；柯文哲平時失言不斷，但談到與職權無關的大陸議題、兩岸關係，卻字字斟酌、用詞精準，從不曾講錯話，深怕得罪對岸，根本是標準的欺善怕惡。

最後王世堅強調，他完全不接受也不認同柯文哲將監督與質疑，說是私人恩怨，這顯示出柯文哲暗黑性格的卑劣，將公共事務簡化為私人恩怨不但無助市政，更傷害民主政治監督制衡的基本精神，他會繼續努力，在新的會期強力監督柯市府，不讓大家失望。

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關鍵字：柯文哲,王世堅

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