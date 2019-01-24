鄭惠中摑鄭麗君　回顧政壇巴掌史！張俊雄打出第一啪

▲張俊雄。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君22日出席資深藝人春節餐會，意外遭資深藝人鄭惠中以「不滿去蔣化」為由，當眾打了一巴掌。回顧政壇巴掌史，以總統府資政、前行政院長張俊雄1991年打出「政壇第一啪」。

鄭麗君出席關懷演藝人員春節餐會，當她正問候坐在輪椅上的陳松勇時，竟被另名資深女藝人鄭惠中摑巴掌，鄭惠中還理直氣壯稱「剛好而已」。鄭麗君被閃打一巴掌後，轉頭望向鄭惠中，但鄭惠中隨即掉頭走人。鄭麗君表情驚訝，仍保持風度，只鎮定說了一句「怎麼可以這樣。」，隨後強忍鎮定，繼續頂著紅腫的左臉逐桌敬酒，待了15分鐘後才離開。

張俊雄 vs 梁肅戎

張俊雄1991年時任民進黨立委時，抗議當時的立法院長梁肅戎無視議事規則、態度強硬，當下搧梁肅戎一巴掌，梁肅戎也不甘示弱回擊巴掌，兩人發生肢體衝突。

張川田 vs 邱創煥

1993年前民進黨國代張川田不滿院長被提名人選邱創煥在接受質詢時的態度，憤而走下質詢台，並搧邱創煥兩個巴掌，國大紀律委員會決議以書面警告張川田。事後民眾具狀告發張川田涉嫌妨害公務等罪名，但法院判無罪。

韓國瑜 vs 陳水扁

1993年立法院國防委員會審查榮民改革相關預算時，時任民進黨立委的前總統陳水扁為榮胞爭取預算，指榮胞中心員工人數44人只有榮胞的4分之1，為何其人員維持費，卻是榮胞生活費的1.51倍，質疑國軍退除役官兵輔導委員會「把榮胞當作豬在養」。

當時，時任國民黨立委、現高雄市長韓國瑜以為陳水扁辱罵榮胞，與陳水扁理論，打了陳水扁一巴掌，又掀翻桌子，攻擊陳水扁頭部，讓陳水扁住院三天。

羅福助 vs 李慶安

2001年時任親民黨立委的李慶安與時任無黨籍立委羅福助為了景文工商事件展開爭論，當時羅福助質問李慶安為何說他是黑道，並拍桌大罵「混蛋」。隨後，李慶安拿水杯潑向羅福助，羅福助舉手擋了一下，並衝向李慶安，李慶安助理見勢阻擋羅福助，兩人發生扭打。

李慶安見狀衝上前去，三人打了起來，當下羅福助賞李慶安一巴掌，並推李慶安的頭撞發言台，隨後李慶安與助理被送往台大醫院驗傷。

管碧玲 vs 洪秀柱

2008年民進黨立委管碧玲拿紙板干擾預算審查，時任國民黨立委的洪秀柱見狀奪走紙板，順手往後丟，不偏不倚打到管碧玲助理的眼睛，管碧玲上前質問洪秀柱「為何打我助理」，隨即搧洪秀柱一巴掌，管碧玲為此遭處停權3個月。

邱議瑩 vs 李慶華

2009年立法院內政委員會原定聽取陸委會報告「三次江陳會」事宜，但時任海基會董事長的江丙坤未到場，引起民進黨不滿，時任國民黨立委的李慶華為江丙坤緩頰，民進黨立委邱議瑩插話，李慶華罵邱議瑩要有風度跟家教。

邱議瑩拍桌回罵，指李慶華的妹妹李慶安欺騙台灣人，李慶華家最沒家教。李慶華回嗆，「難道要拿水潑我嗎？妳難道還要打我嗎？」。邱議瑩怒斥，「我想要揍你啦！」。兩人爭執許久，突然邱議瑩搧李慶華一巴掌，最後邱議瑩為此遭判拘役30天，得易科罰金。

邱議瑩 vs 許淑華

國民黨立委許淑華2017因審查前瞻基礎建設計畫預算，與民進黨立委邱議瑩發生衝突，邱議瑩上前搶下麥克風時，遭許淑華一巴掌制止。許淑華也被網友封為「神力女超人」。