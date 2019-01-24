陳建銘三問「美國籍放棄書有無造假」 何志偉重申早放棄

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選27日就要投票，白綠藍候選人陳思宇、何志偉、陳炳甫進入最後衝刺期。陳思宇議員父陳建銘日前質疑何志偉的美國籍，何志偉23日出席民進黨中常會，拿出美國籍拋棄書等文件，証明自己已放棄美國籍。陳建銘24日受訪時再開嗆，「三問」何志偉美國籍放棄書有無造假。

何志偉23日出席民進黨中常會，會後記者會上表示，自己沒有辦法選擇在哪裡出生，但可以選擇善良跟努力，盡心盡力的效忠國家，並且拿出一份AIT的牛皮紙袋，他自己從來沒有想過會拿出來，他強調，國籍不應該是選舉的主軸，主軸應該是真正為人民想，以過去的政績，還有未來當成主軸。

陳建銘24日受訪時再開嗆，他表示，自己並非認為何志偉造假，但要提出強烈質疑，「三問何議員，你口口聲聲說你2007年當兵，你公布的文件卻是2010年，但你說你當兵就放棄，我想你必須對社會說清楚，有沒有造假的可能性？第二個，八年前你的文宣刻意把文件上鋼印和放棄書通過日期遮掉，八年之後你拿出來的文件通過日期是空白的，八年來可能聲請書都躺在你家。」

陳建銘再嗆，「第三個，你在美國住這麼久，你在美國有沒有置產？如果有，為什麼選舉申報找不到資料？」

面對陳建銘質疑，何志偉受訪時重申，「我的美國國籍是因為我在美國出生，我早在國籍法通過前十年就放棄美國國籍，因為我熱愛這片土地、熱愛我的家，其他無關選舉的，我就不浪費媒體資源、不浪費選民的時間，我們只說政績、只說政見。」

▲何志偉秀放棄美國國籍證件。（圖／記者屠惠剛攝）